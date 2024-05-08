Военному с Сахалина дали 2,5 года за отказ участвовать в СВО

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Военный с Сахалина получил срок за отказ участвовать в спецоперации, пишет ТАСС.
Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд признал военного виновным и назначил ему наказание в виде 2,5 года лишения свободы. Он будет отбывать срок в колонии общего режима. Сейчас мужчина взят под стражу.
По данным суда, 10 января военнослужащий на территории воинской части, дислоцированной в Сахалинской области, в присутствии других солдат отказался выполнить приказ командира о направлении в зону проведения специальной военной операции для участия в боевых действиях на стороне Российской Федерации.
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Алёна Самарева