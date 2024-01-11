Рэпер Vacio согласился пойти в армию после вечеринки Анастасии Ивлеевой

Фото: istock / vasile voicu
Рэпер Vacio (Николай Васильев) отправится в армию этой весной. Как сообщает телеграм-канал Shot, арестованный за «носочный наряд» на голой вечеринке Анастасии Ивлеевой музыкант решил, что искупит вину, отдав долг Родине.
Таким образом Васильев хочет доказать, что не имеет отношения к ЛГБТ* и является настоящим мужиком, готовым служить.
По данным канала, Vacio уже доставляли в московский военкомат Савеловского района, где после медкомиссии ему вручили повестку.
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*Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено
Алина Юрчак