Освобождённый из плена ХАМАС россиянин поблагодарил Нетаньяху за спасение

Фото: сайт Кремля
Освобождённый из плена палестинской радикальной группировки ХАМАС гражданин России Андрей Козлов встретился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Политик опубликовал кадры встречи с россиянином на своей странице в соцсети X.
На представленном видео мужчина обнимает и благодарит за спасение израильского премьера. Также он недоумевает и спрашивает у окружающих, что происходит между странами.
Напомним, что Андрей Козлов, 25-летняя девушка и двое мужчин 21 и 40 лет в субботу, 8 июня, были освобождены бойцами Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) из палестинского плена. Все они были похищены в первый день конфликта между странами, 7 октября 2023 года.
Козлов является уроженцем города Сестрорецка в Ленинградской области. В Израиле он работал охранником на музыкальном фестивале Nature Party, откуда его и забрали боевики ХАМАС.
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Напомним, что Андрей Козлов, 25-летняя девушка и двое мужчин 21 и 40 лет в субботу, 8 июня, были освобождены бойцами Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) из палестинского плена. Все они были похищены в первый день конфликта между странами, 7 октября 2023 года.
Козлов является уроженцем города Сестрорецка в Ленинградской области. В Израиле он работал охранником на музыкальном фестивале Nature Party, откуда его и забрали боевики ХАМАС.
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Анастасия Чинкова