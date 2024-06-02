Израиль ищет альтернативу правлению ХАМАС в секторе Газа

Фото: iStock/butenkow
Израиль ищет альтернативу правления палестинского движения ХАМАС в секторе Газа с привлечением «других стран». Об этом сообщил министр обороны страны Йоав Галант в ходе совещания в штабе южного командования Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
Он подчеркнул, что поиск альтернативы включает в себя изоляцию территории региона, полное устранение боевиков ХАМАС в Газе и привлечение других сил, которые сформируют правящую альтернативу.
Ранее в этот день правительство Мальдив приняло решение внести в законодательство страны изменения, внеся запрет на въезд в страну по израильским паспортам. Такое решение принято в связи с недовольством властей обстрелами ЦАХАЛ сектора Газа.
Читайте также:
В Турции рассказали, как Штаты создают «маленький Израиль» у границ страны
В ООН постановили, что Израиль должен прекратить наступление в Рафахе
Израиль выразит протест послам Ирландии, Испании и Норвегии из-за признания Палестины
Анастасия Чинкова