ЦАХАЛ: среди четырех освобожденных заложников ХАМАС оказался россиянин Козлов

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Израильские военные освободили четырех человек, которые находились в плену у палестинского движения ХАМАС. Об этом говорится в Telegram-канале ЦАХАЛ.
Уточняется, что в числе освобожденных оказался россиянин Андрей Козлов. Пленных обнаружили в лагере Нусейрат в центральной части сектора Газа.
Согласно информации источника, освобожденные заложники находятся в хорошем состоянии. Их перевели в клинику «Шиба» в районе Тель-а-Шомера для дальнейшего обследования и реабилитации.
Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».
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Согласно информации источника, освобожденные заложники находятся в хорошем состоянии. Их перевели в клинику «Шиба» в районе Тель-а-Шомера для дальнейшего обследования и реабилитации.
Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».
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Екатерина Коршунова