Палестина требует созвать СБ ООН после гибели более 200 человек от атак Израиля

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Глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас потребовал созвать экстренное заседание Совбеза ООН из-за массовой гибели палестинцев в лагере беженцев Нусейрат в результате обстрелов со стороны Израиля. Об этом пишет палестинское агентство новостей WAFA.
Отмечается, что в субботу утром войска Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) обстреляли лагерь палестинских беженцев. В результате атаки погибли 210 человек, ещё 400 были ранены.
В связи с этим Аббас обратился к специальному представителю Палестины в ООН с требованием просить созыва экстренного заседания Совбеза для обсуждания последствий произошедшего.
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Анастасия Чинкова