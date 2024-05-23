От борщевика в этом году освободят около 500 га подмосковных лесов

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО
В этом году запланированы работы по борьбе с борщевиком Сосновского на площади около 500 га. Для их проведения уже заключили четыре государственных контракта, сообщили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области.
«Такие работы на землях лесного фонда проводят ежегодно в целях безопасности жителей и производственной необходимости. Самые большие объёмы запланированы в Подольском (более 145,5 га), Истринском (75 га), Ступинском (60 га) и Наро-Фоминском (46 га) лесничествах», – рассказал председатель Комлесхоза Московской области Евгений Агулов.В ведомстве отметили, что в защитных лесах Подмосковья запрещено применять химические средства, поэтому для борьбы с борщевиком на землях лесного фонда используется механический метод – окашивание.
Сообщить о фактах произрастания ядовитого сорняка жители Подмосковья могут на портале «Добродел». Если после обследования территории указанные в обращении факты подтвердятся, лесные участки, на которых растёт борщевик, включат в реестр выполнения мероприятий.
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Лора Луганская