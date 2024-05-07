У региональных дорог Подмосковья истребят более 2 тыс. га борщевика

Фото: пресс-служба МТДИ МО
Свыше двух тысяч гектаров борщевика Сосновского планируется ликвидировать в полосах отвода региональных дорог Московской области, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
«В полосах отвода региональных дорог собираемся ликвидировать более 2 тыс. гектаров борщевика. Контракты на эту работу заключены с подрядными организациями, задействованными в содержании региональной дорожной сети», — отметил глава подмосковного Минтранса Алексей Гержик.Он добавил, что устранение борщевика будет проводиться в два этапа. На первом этапе опасное растение подвергнут химической обработке, на втором этапе будет проводиться механическое и ручное окашивание. Следить за борьбой с борщевиком будут через автоматизированную системы контроля и планирования в области дорожной инфраструктуры (СКПДИ).
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