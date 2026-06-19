От граффити до паркура: участники «КАРДО» смогут побороться за гранты и денежные призы

19 июня 2026, 14:30

Стартовал приём заявок на международную премию уличной культуры «КАРДО»

Фото: пресс-служба конкурс-премии «КАРДО»

Открылась регистрация на девятый сезон международной конкурс-премии «КАРДО» — проекта платформы «Россия – страна возможностей». Принять участие могут как начинающие, так и профессиональные представители уличной культуры и спорта из России и других стран. В этом году минимальный возраст участников снижен до 14 лет. Об этом сообщили организаторы мероприятия.