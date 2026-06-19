От граффити до паркура: участники «КАРДО» смогут побороться за гранты и денежные призы
Открылась регистрация на девятый сезон международной конкурс-премии «КАРДО» — проекта платформы «Россия – страна возможностей». Принять участие могут как начинающие, так и профессиональные представители уличной культуры и спорта из России и других стран. В этом году минимальный возраст участников снижен до 14 лет. Об этом сообщили организаторы мероприятия.
Программа сезона включает пять основных направлений: соревнования по уличной культуре и спорту, видеоконкурс, премию за вклад в развитие индустрии, конкурс общественных проектов и состязание молодых дизайнеров уличной одежды.
Спортивная и творческая части охватят 13 дисциплин, среди которых BMX, скейтбординг, паркур, воркаут, граффити, брейкинг, хип-хоп, рэп, диджеинг, кикскутеринг, трикинг, фриран и роллерблейдинг. Последний стал новой номинацией сезона.
Организаторы также ввели разделение на любительскую и профессиональную лиги. Обе категории предусматривают возможность участия как онлайн, так и офлайн, а профессиональная лига реализуется совместно с профильными спортивными федерациями.
Победители получат денежные призы, образовательные программы, поддержку наставников и медийное продвижение. Кроме того, участники смогут претендовать на грантовую поддержку до 1,5 млн рублей от «Росмолодёжь.Гранты».
Финальные итоги сезона подведут на международном гранд-финале премии «КАРДО». Подать заявку можно до 15 июля на официальном сайте проекта.
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