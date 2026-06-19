Число предпрофессиональных классов в школах Подмосковья увеличилось на 20%

19 июня 2026, 13:47

оригинал Фото: пресс-служба Минобразования МО

Предпрофессиональные 10 и 11 классы открыты в 90% школ Московской области. Обучение в них строится по модели «школа — вуз — партнёр». Количество таких классов за последний год увеличилось на 20%. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования региона.





Специализация ведётся по восьми направлениям: инженерное, агротехнологическое, медицинское, медиа, ИТ, бизнес, кадетское и психолого-педагогическое.





«Первые предпрофессиональные классы появились в Подмосковье в 2023 году. Сегодня у таких классов свыше 450 партнёров, в числе которых Ростех, Росатом, группа компаний «Мать и дитя», МФТИ, МГИМО и МГТУ им. Баумана», — сказала вице-губернатор региона Людмила Болатаева.