По делу замминистра обороны Иванова арестовали имущество его родственников

Фото: РИА Новости/Надежда Чичерова
По делу замминистра обороны России Тимура Иванова арестовали имущество его родственников, в том числе родителей. Об этом рассказал адвокат Мурад Мусаев. Его слова передаёт РИА Новости.
«Речь идет об аресте имущества широкого круга лиц, включая родителей, у них арестовали счета по 10 тысяч рублей на банковских картах, в том числе. Мы сейчас занимаемся этим, но у нас нет еще на руках решения», — рассказал Мусаев.
Ранее адвокат Иванова сообщил, что его подзащитного обвиняют в получении взятки в один миллиард 125 миллионов рублей. Иванова временно отстранили от должности.
8 мая Московский городской суд рассматривает жалобы на арест замминистра. Согласно законодательству, на данной стадии процесса суду следует предоставить характеризующие обвиняемого данные: грамоты, поощрения, награды, характеристики и так далее. Заседание проходит в закрытом от журналистов режиме, Иванов участвует в нём по видеосвязи из следственного изолятора.
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