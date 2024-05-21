В Госдуме прокомментировали арест экс-командующего 58-й армией ВС РФ

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Глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов подтвердил арест экс-командующего 58-й армией ВС РФ Ивана Попова, пишет SHOT.
По данным Telegram-канала, в беседе Картаполов отметил, что он владеет информацией о заключении под стражу Попова. За другими подробностями парламентарий посоветовал обращаться в соответствующие органы.
Кроме этого, об истории с генералом известно и депутату Госдумы, бывшему командующему 58-й армией Андрею Гурулеву, добавляет SHOT.
Попова отправили в СИЗО №2 «Лефортово» в Москве, пока он на карантине, отмечают в издании.
Об аресте экс-командующего 58-й армией ВС РФ Ивана Попова, подозреваемого в мошенничестве, стало известно 21 мая.
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Кроме этого, об истории с генералом известно и депутату Госдумы, бывшему командующему 58-й армией Андрею Гурулеву, добавляет SHOT.
Попова отправили в СИЗО №2 «Лефортово» в Москве, пока он на карантине, отмечают в издании.
Об аресте экс-командующего 58-й армией ВС РФ Ивана Попова, подозреваемого в мошенничестве, стало известно 21 мая.
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Алёна Самарева