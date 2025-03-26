«От классики до оргий»: Российский эскортник описал самые популярные предпочтения клиенток

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Российский эскортник Дмитрий рассказал о самых популярных предпочтениях своих клиенток в интервью на YouTube-канале сексолога Ольги Василенко.
По словам мужчины, женщины часто пользуются его услугами из любопытства, а некоторые – из-за одиночества. При этом он отметил, что на большинстве встреч секса не случается. Часто он просто разговаривает с клиентками и поддерживает их морально.
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«Моими услугами пользуются девушки, женщины, пары. Бывают даже девственницы. Вот недавно у меня была китаянка: в 27 лет — девственница. Разные люди вызывают. Вариантов секса тоже множество: от классики до оргий. Часто меня заказывают пары. Когда-то был секс в вертолете».Читайте также:
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Элина Позднякова