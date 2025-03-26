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«От классики до оргий»: Российский эскортник описал самые популярные предпочтения клиенток

Фото: iStock/Denisfilm

Фото: iStock/Denisfilm

Российский эскортник Дмитрий рассказал о самых популярных предпочтениях своих клиенток в интервью на YouTube-канале сексолога Ольги Василенко.
По словам мужчины, женщины часто пользуются его услугами из любопытства, а некоторые – из-за одиночества. При этом он отметил, что на большинстве встреч секса не случается. Часто он просто разговаривает с клиентками и поддерживает их морально.

«Моими услугами пользуются девушки, женщины, пары. Бывают даже девственницы. Вот недавно у меня была китаянка: в 27 лет — девственница. Разные люди вызывают. Вариантов секса тоже множество: от классики до оргий. Часто меня заказывают пары. Когда-то был секс в вертолете».
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Диетолог рассказал, как выбрать хороший авокадо
Диетолог Пристанский: при выборе авокадо нужно смотреть на мягкость и упругость
26 марта 2025, 17:13

Фото: iStock/Hleb Usovich

Плод с плотной темно-зеленой кожицей — популярный и востребованный продукт. Он богат полезными жирами, витаминами и минералами. Однако очень важно выбрать хороший продукт.
Диетолог, нутрициолог Роман Пристанский в беседе с «Радио 1» рассказал, как выбирать авокадо.

«Авокадо должен быть мягким. Мы берем плод, осматриваем его на наличие повреждений (их не должно быть). На нем могут присутствовать потемнения на самой шкурке, шкурка должна быть. Есть еще темный авокадо — коричневато-фиолетовый будто — это такой сорт. Мы берем этот плод, он должен быть упругим, но в то же время легко играть в руке», — поделился эксперт.

По его словам, у каждого из фруктов всегда должна быть плодоножка, которую нужно «отковырять» и посмотреть, нет ли там вкраплений.

«Если там нет черных вкраплений и полностью однородный цвет, то плод можно смело брать. А если мы берем плод твердый, то его лучше погрузить в фольгу и поставить в любое теплое место дома. Либо кинуть буквально на две минутки в горячую воду», — посоветовал диетолог.

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Диетолог назвал продукт-альтернативу высококалорийному маслу
Диетолог Пристанский: авокадо может быть альтернативой маслу
26 марта 2025, 16:13

Фото: iStock/tashka2000

Авокадо — плод, богатый витаминами и минералами. Несмотря на высокую калорийность, он популярен среди приверженцев здорового образа жизни.
Диетолог, нутрициолог Роман Пристанский в беседе с «Радио 1» рассказал, что в авокадо много жирных кислот, нутриентов и витаминов, которые необходимы нашему организму.

«У авокадо приятные вкусовые показатели, плюсом ко всему его можно использовать как некую альтернативу маслу. Он по калорийности даже чуть ниже. Как правило, его можно использовать, в чем угодно, даже в приготовлении соусов дополнительных», — поделился эксперт.

По его словам, авокадо доставляет рациону дополнительных вкусов.

«Авокадо можно переесть, как и огурцов. К примеру, если съесть 7 килограммов огурцов, вы хорошо почистите желудок, но калорийность точно будет в избытке. С авокадо такая же история. Из плюсов: он хорошо влияет на сердечно-сосудистую систему, потому является источником жиров, которые служат главным структурным материалом почти всех андрогенных гормонов», — объяснил Пристанский.

Он добавил, что авокадо можно давать в любом возрасте, потому что этот продукт не требует дополнительных специй.

«Даже с трех лет абсолютно без проблем можно употреблять. Он имеет приятную консистенцию, легкий вкус, не требует дополнений, ни одного случая аллергии не выявлено», — заявил диетолог.

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Новый тренд в социальных сетях: зачем «матери-сисечницы» кормят взрослых детей грудью и что об этом говорят психологи
26 марта 2025, 16:09

Фото: istockphoto / Aliseenko

Грудное вскармливание — естественный процесс, заложенный самой природой. Но если для младенцев материнское молоко является жизненно необходимым, то можно ли сказать то же самое о пятилетних, десятилетних и даже подростках?
В социальных сетях набирает популярность новый, вызывающий массу возмущений тренд: женщины выкладывают видео, на которых кормят грудью детей, давно перешагнувших младенческий возраст. Они утверждают, что это укрепляет связь с ребенком, положительно влияет на его здоровье и даже помогает экономить семейный бюджет. «Радио 1» расскажет, зачем мамы кормят своих подростков грудью и к чему это может привести.

Грудное вскармливание взрослых детей — новый вызов обществу


Социальные сети постоянно порождают странные и спорные тренды, но один из последних вызвал особенно бурную реакцию. Женщины выкладывают видео, где кормят грудью детей, которым уже не три и даже не пять лет, а девять, 12 и даже 15! Они уверены, что продлевают особую связь с ребенком, укрепляют его здоровье и даже экономят деньги. Но большинство комментаторов в шоке: нормально ли это?

«Я кормлю своего сына грудью, ему 9 лет. И на меня за это столько ненависти вылилось! Я не понимаю, вы не любите своих детей? В груди, в молоке столько всего полезного. А во-вторых, это экономия», — рассказывает блогер posmotri_na_mari4.

Некоторые мамы утверждают, что не собираются останавливаться и готовы кормить грудью хоть до школы, хоть до совершеннолетия. В ответ на критику они заявляют, что общественное мнение их не волнует, и продолжают вести блоги о пользе «естественного родительства».

«Девятилетний сын до сих пор кушает грудное молоко. Не думайте, что это происходит на постоянной основе. Обычно он кушает грудь, когда идет в школу или ложится спать. Иногда, когда он плачет, я также успокаиваю его грудью. Я думаю, тут любая мамочка меня поймет», — утверждает posmotri_na_mari4.

Кто такие «матери-сисечницы» и почему их осуждают?


Женщин, практикующих долгокормление, в интернете уже окрестили «матерями-сисечницами». В их адрес летят тысячи комментариев: их осуждают, высмеивают и даже угрожают привлечь полицию. Но видео продолжают набирать миллионы просмотров, а в комментариях разворачиваются настоящие дискуссии: как долго стоит кормить ребенка грудью?

Фото: istockphoto / tatyana_tomsickova

Одной из самых известных пропагандисток длительного грудного вскармливания стала блогер Катя Милова. Мама четверых детей уверяет, что кормила каждого до пяти лет, пока они сами не отказались. Сейчас она продолжает кормить младшую дочь, которой, к слову, уже тоже пять.

«Мне так удобно. Удобно укладывать спать, успокаивать, поддерживать близость. В этом возрасте она подходит редко и по взаимной договоренности. Делюсь для тех, кто отучает не потому что им так комфортно, а потому что давит мнение людей: давно пора, до школы кормить будешь. Не будешь! Дети вырастают суперадекватные, адаптивные, благодарные миру люди. Я проверила это за вас!», — поделилась Милова.

Но это не единственное ее «нестандартное» решение. Милова рожала дома, а не в роддоме, ни одного ребенка не отдала в детский сад или школу — все учатся на дому. Она уверена: главное — не подстраиваться под общество, а доверять интуиции.

Реальность или провокация?


Стоит ли верить блогерам, или все это ради популярности? На самом деле, далеко не все «матери-сисечницы» действительно кормят взрослых детей грудью. Часть блогеров просто записывает скандальные видео, чтобы привлечь внимание и продать аккаунт.

Другие снимают пародии, высмеивая доверчивых подписчиков. Но есть и те, кто действительно уверен: кормить можно и нужно как можно дольше.

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Как долго ребенку нужно грудное молоко?


С точки зрения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), грудное вскармливание — важный этап в жизни младенца. Оно насыщает организм полезными веществами и укрепляет иммунитет. Однако после шести месяцев рекомендуется вводить прикорм, а после двух лет молоко уже не несет особой питательной ценности.

Фото: istockphoto / Nestea06

Хотя кормление после двух лет не приносит вреда физическому здоровью, у психологов есть вопросы к психическому развитию ребенка.

Психологи предупреждают: долгокормление может тормозить развитие ребенка


Затянувшееся грудное вскармливание может тормозить развитие ребенка. Психологи сходятся во мнении о том, какие возможные проблемы могут быть:

  • задержка речевого развития — ребенок меньше использует речь для коммуникации;
  • неправильное развитие лицевых мышц и костей — из-за длительного сосания;
  • проблемы с сепарацией — ребенок может слишком привязаться к матери и не научиться справляться с эмоциями самостоятельно.
Кроме того, после года можно постепенно завершать процесс. Сосательный рефлекс нужен младенцам для выживания, но со временем он исчезает. Если же грудь остается единственным способом утешения, ребенок может не пройти важный этап взросления. Нужно учить его успокаиваться другими способами: разговаривать с ним, обнимать, играть.

Как отлучить ребенка от груди без стресса?


Психолог подчеркивает: часто кормление уже нужно не ребенку, а самой матери. Страх потерять близкий контакт может мешать женщине отпустить свое чадо.

Чтобы преодолеть этот страх, психолог советует:

  1. Осознать свои эмоции — понять, что трудности сепарации естественны.
  2. Переключить внимание — уделять больше времени супругу или личным увлечениям.
  3. Не перекладывать ответственность — отлучение от груди — это задача матери, а не ребенка или других членов семьи.
Длительное грудное вскармливание — личный выбор каждой матери. Однако важно помнить, что после определенного возраста оно уже не приносит пользы малышу. Если кормление становится больше потребностью мамы, чем ребенка, возможно, пришло время задуматься о завершении этого этапа.

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Венедиктов день 27 марта: кто может потерять здоровье и что нужно сделать, чтобы приумножить деньги, народные приметы
26 марта 2025, 14:05

Фото: istockphoto / SonerCdem

Каждый год 27 марта православные верующие отмечают день памяти святого Венедикта Нурсийского, который является основателем первого монастырского ордена в Европе и реформатором западноевропейского монашества. В народном календаре этот праздник называется Венедиктов день. В 2025 году он выпадает на четверг. Подробнее о его истории, традициях и запретах расскажет «Радио 1».

Венедиктов день 2025: история праздника

Преподобный Венедикт появился на свет в VI веке в знатной римской семье в Нурсии (современная Италия). Родители отправили его учиться в Рим, но вскоре юноша решил оставить учебу. Он вместе с единомышленниками ушел в горы недалеко от города Субиако, где начал свои духовные искания. В это время его сестра-близнец Схоластика уже посвятила себя служению Богу.

Стремление к уединенной жизни стало основным принципом для будущего святого. В этом его поддержал монах Роман из близлежащего монастыря, который помог Венедикту найти подходящую пещеру и согласился обеспечивать его провизией. В течение трех лет Венедикт жил в тяжелых условиях, укрепляя и тело, и дух. Слухи о его аскетической жизни быстро распространились, и к нему начали приходить люди за советом. Вскоре местная монашеская община уговорила его возглавить их монастырь. Однако попытка внести изменения в жизнь братии оказалась неудачной — монахи посчитали устав Венедикта слишком строгим и даже попытались его отравить. После этого святой вновь удалился в свою пещеру.

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Со временем вокруг Венедикта собралось множество последователей. Понимая необходимость упорядочить монашескую жизнь, он организовал 12 самостоятельных общин, каждая из которых имела своего настоятеля, но при этом Венедикт сохранял право общего надзора. Около 530 года, столкнувшись с завистью и интригами со стороны местных священнослужителей, он покинул Субиако и переехал на юг, где основал монастырь на горе Кассино. Он преобразовал местное языческое святилище в храм и обратил жителей в христианскую веру.

Обитель Монте-Кассино вскоре стала центром духовной жизни региона, привлекая всё больше последователей. По преданию, Венедикт совершал чудеса, включая воскрешение сына местного крестьянина. Однако его величайшим достижением стало создание устава, который стал основой западного монашества. Главный принцип, сформулированный Венедиктом — «Ora et labora» («Молитесь и трудитесь») — определил ритм жизни христианских монастырей на многие века.

Святой Венедикт ушел из жизни в 547 году в Монте-Кассино. В 1964 году папа Павел VI провозгласил его покровителем Европы.

Фото: iStock/senatorek

Традиции праздника

В России праздник ассоциировался с началом сельскохозяйственных работ и подготовкой полей к посеву. Этот день также назывался Скотником, так как предки уделяли внимание заботе о домашних животных, которые в это время начинали менять шерсть.

Утром скотину выводили на двор, где ее чистили, расчесывали и защищали от сглаза. Для этого использовали специальные обереги: свиньям на шею вешали ленты, а в конюшнях и загонах располагали подковы. Предки были уверены, что заботливый уход за животными напрямую влияет на благосостояние семьи. В народе говорили: «Корова на дворе — еда на столе», «Свинья — копилка: что в нее положишь, то и получишь», «На Скотника не ленись — скотине поклонись».

Перед началом всех хозяйственных дел было принято посещать церковь. Люди молились святому Венедикту о здоровье семьи и защите домашнего хозяйства. После службы они занимались уборкой в конюшнях, коровниках, домах и дворах, веря, что чистота привлечет удачу и убережет от неприятностей. Венедиктов день считался временем примирения: те, кто находился в ссоре, старались оставить разногласия позади. В этот праздник уделяли особое внимание общению с близкими, а завершался день семейным ужином.

Кроме того, 27 марта обязательно меняли постельное белье и полотенца — по поверьям, это способствовало укреплению здоровья.

Суеверия: что нельзя делать 27 марта

В день святого Венедикта строго запрещалось обижать домашних животных и проявлять к ним жестокость. Считается, что это может привлечь беды. Также не рекомендуется долго смотреть на свое отражение в зеркале, так как предки верили, что это может забрать жизненные силы. Пользоваться острыми предметами, затачивать ножи или рубить дрова в этот день тоже не стоит, поскольку такие действия могли привести к конфликтам.

Кроме того, 27 марта не следует злиться и ругаться, так как ссоры могли затянуться надолго. Не рекомендуется посещать дома людей, к которым испытывают негативные чувства.

Фото:iStock/EduardSV

Народные приметы в Венедиктов день

В этот день наши предки придавали особое значение погодным приметам. Например, мороз 27 марта предвещал похолодание в ближайшую неделю. Если воробьи плещутся в лужах, это сигнализировало о скором потеплении. Теплая и солнечная погода обещала раннюю весну и плодородный год, в то время как туман предвещал дождливое лето, а обильные осадки — засушливый сезон.

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«Скользкий аферюга»: почему Алексей Булдаков лишил сына наследства, а его вдова продала имущество за бесценок
26 марта 2025, 13:15

Алексей Булдаков (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

Народному артисту России Алексею Булдакову исполнилось бы 26 марта 74 года. Друзья называли его настоящим мужчиной, коллеги — истинным мастером своего дела, а сам он считал себя просто актером. О его личной жизни и скандале с наследством расскажет «Радио 1».

Биография и творческий путь

Алексей Булдаков родился 26 марта 1951 года в маленьком алтайском селе Макаровка в многодетной семье. У него было два брата и две сестры, и все они с раннего возраста были приучены к тяжелому труду на земле. В дополнение к этому Булдаков занимался боксом и борьбой, а также посещал авиамодельный кружок. Его мечтой была карьера летчика, но после просмотра фильма «Большая жизнь» он решил стать артистом.

Вскоре семья переехала в Павлодар. Там Булдаков завершил обучение в школе и три года провел в театральной студии при местном драматическом театре. После этого его призвали в армию. По возвращении из службы он устроился на тракторный завод, но проработал там всего полгода и вновь вернулся к актерскому мастерству. Булдаков выступал в театрах Рязани, Караганды, Санкт-Петербурга и Минска, а в 1993 году переехал в Москву, где начал работать в МХАТе имени Горького.

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Дебют Булдакова в кино состоялся в 1982 году, и он быстро привлек внимание режиссеров. Всероссийскую известность он приобрел после выхода фильма «Особенности национальной охоты», где сыграл генерала Иволгина. Фраза его персонажа «Ну вы, блин, даете!» стала популярной, как и тосты — «За разум!», «Ну, за искусство!», «За понимание!». Генерал Иволгин превратился в героя анекдотов и фольклорного персонажа.

В общей сложности в фильмографии Булдакова насчитывается 164 работы. Он был удостоен званий заслуженного и народного артиста России.

Алексей Булдаков (Фото: кадр из фильма «Особенности национальной рыбалки»)

Две жены и тайный роман Булдакова

Первой женой Булдакова стала белорусская актриса Людмила Кормунина, с которой он встретился в Минске. Их брак продлился всего полтора года. Позже, на кастингах, Булдаков познакомился с помощником режиссера Зинаидой Старостенко. В сентябре 1988 года у них родился сын Иван. Хотя брак официально не был зарегистрирован, Булдаков признал отцовство. Сейчас Иван живет с матерью на Мальте.

Второй супругой Булдакова стала педагог Людмила Куцанкина. У них не было детей, но они прожили вместе до самой смерти актера. После его кончины некая Татьяна Смолина заявила, что на протяжении более 20 лет состояла с ним в тайных отношениях.Однако это так и осталось слухами.


Почему Булдаков лишил сына наследства

Летом 1998 года Булдаков исключил своего сына Ивана из завещания, хотя продолжал выплачивать алименты. Его многомиллионное наследство, включая загородный дом, квартиру и автомобили, досталось его вдове. Зинаида Старостенко утверждала, что такое решение было принято под влиянием второй жены.
«Алексей никогда бы так не поступил, он из большой семьи и всегда чувствовал братство. Не секрет, что он помогал нуждающимся актерам, делая это анонимно. Видимо, его отцовские чувства "генерала" были под контролем его партнерши», — заявила она в интервью.

Болезнь и смерть в Монголии

В 2015 году Булдакову поставили диагноз рак, но его супруга оказала ему поддержку и настоятельно рекомендовала начать лечение. Актер прошел несколько курсов химиотерапии и перенес операцию, после чего смог победить недуг. Булдаков скончался 3 апреля 2019 года во время гастролей в Монголии. Он ушел из жизни во сне в гостиничном номере из-за оторвавшегося тромба. Ему было 68 лет. В последний путь его проводили жена, внебрачный сын Иван, а также друзья и коллеги.

Режиссер Алла Сурикова и актер Алексей Булдаков (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Скандал с продажей недвижимости

В программе «Прямой эфир» с Андреем Малаховым знакомые семьи Булдаковых поделились, что вдова актера в последнее время стала менее доступна для общения. При редких встречах она выглядела нездоровой. Позже стало известно, что рядом с ней часто находится актер и ведущий-конферансье Эдуард Гладкий, который является двойником Николая Баскова.

Подруга Булдаковой, Лидия Смирная, охарактеризовала его как «скользкого аферюгу». Якобы Гладкий лично сообщил ей, что «Гильдия актеров назначила его опекуном» и начал интересоваться финансовыми делами Булдакова.
«Вы знаете, это не та Людмила Андреевна, которую я знала 20 лет. Она выглядела как робот! Человек был явно под воздействием чего-то — уколов или таблеток — иначе она не могла бы вести себя так неадекватно», — отметила Людмила Смирная.
Вдова продала дом с 25 сотками земли практически за бесценок — всего за семь миллионов рублей, хотя его оценочная стоимость составляла 30 миллионов. Участники программы высказали предположение, что такое решение могло быть спровоцировано «опекуном», который может претендовать на другое имущество женщины.

В телефонном разговоре с Малаховым Гладкий заявил, что дом Булдакова был продан еще при жизни актера.

«Я ничего не воровал, все делал честно», — подчеркнул он.
Также мужчина опроверг слухи о том, что изолировал вдову от ее знакомых, утверждая, что она сама не желает общаться с окружающими.

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