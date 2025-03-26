«От классики до оргий»: Российский эскортник описал самые популярные предпочтения клиенток

Каждый год 27 марта православные верующие отмечают день памяти святого Венедикта Нурсийского, который является основателем первого монастырского ордена в Европе и реформатором западноевропейского монашества. В народном календаре этот праздник называется Венедиктов день. В 2025 году он выпадает на четверг. Подробнее о его истории, традициях и запретах расскажет «Радио 1».