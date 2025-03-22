Искалеченная в Дубае 20-летняя модель Мария Ковальчук страдала «непонятными истериками»

Мария Ковальчук (фото: Instagram* @mari_ko.90)
В деле 20-летней украинской модели, найденной искалеченной в Дубае, появились новые подробности. Знакомые Марии Ковальчук утверждают, что в последнее время она пребывала в нестабильном ментальном состоянии.
Модель прилетела в ОАЭ 15 февраля, а 9 марта на вечеринке познакомилась с двумя мужчинами, представившимися представителями модельного бизнеса. Девушка сообщила маме, которая в это время находилась в Норвегии, что остаётся ночевать у новых знакомых в районе Аль Барша, на севере Дубая.
Спустя два дня Ковальчук должна была вылететь в Таиланд, однако на рейс не явилась, решив остаться с мужчинами. Об этом она тоже рассказала маме.
Позже знакомые девушки заявили, что в последнее время у неё были «непонятные истерики». Они убеждены, что состояние вызвано вечеринками с арабскими шейхами, на которых она часто бывала. Мероприятия стали известны в Сети после публикации видео, на которых девушкам отстригают волосы, истязают их и подвергают сексуальному насилию. За такой «марафон» модель могла получать десятки тысяч долларов.
Накануне местная полиция сообщила, что причиной многочисленных травм девушки, находящейся в тяжёлом состоянии в больнице, стало падение с высоты на стройке, куда она якобы проникла в одиночку.
Однако родственники назвали эти заявления фейком. Они подчеркнули, что Ковальчук перенесла четыре операции. По их словам, девушка попала в сексуальное рабство. Этой же версии придерживаются подруги пострадавшей, которые убеждены, что её изнасиловали на вечеринке, жестоко избили и выбросили на обочину дороги.
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*запрещён в РФ
Спустя два дня Ковальчук должна была вылететь в Таиланд, однако на рейс не явилась, решив остаться с мужчинами. Об этом она тоже рассказала маме.
Позже знакомые девушки заявили, что в последнее время у неё были «непонятные истерики». Они убеждены, что состояние вызвано вечеринками с арабскими шейхами, на которых она часто бывала. Мероприятия стали известны в Сети после публикации видео, на которых девушкам отстригают волосы, истязают их и подвергают сексуальному насилию. За такой «марафон» модель могла получать десятки тысяч долларов.
Накануне местная полиция сообщила, что причиной многочисленных травм девушки, находящейся в тяжёлом состоянии в больнице, стало падение с высоты на стройке, куда она якобы проникла в одиночку.
Однако родственники назвали эти заявления фейком. Они подчеркнули, что Ковальчук перенесла четыре операции. По их словам, девушка попала в сексуальное рабство. Этой же версии придерживаются подруги пострадавшей, которые убеждены, что её изнасиловали на вечеринке, жестоко избили и выбросили на обочину дороги.
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*запрещён в РФ
Анастасия Чинкова