От Подмосковья поступило уже более 120 заявок на премию #МЫВМЕСТЕ

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Приём заявок на участие в международной премии #МЫВМЕСТЕ, направленной на поддержку различных социальных инициатив, продолжается в России, от Московской области поступило уже более 120 заявок, сообщает пресс-служба регионального министерства информационных и социальных коммуникаций.
«На сегодняшний день на международную премию # МЫВМЕСТЕ от Московской области наши активисты подали более 120 заявок. Приём проектов продлится до 3 июня. Я приглашаю всех, у кого есть социально значимые инициативы, принять участие в премии», — сказала глава областного министерства Екатерина Швелидзе.Отмечается, что заявлять на премию можно не только проекты, но и значимые для общества поступки, меценатство, благотворительность, наставничество. Категории и номинации есть как физических лиц и организаций, так и для территорий.
Финалисты премии получат всестороннюю поддержку и смогут масштабировать свой проект. Подробная информация размещена на официальном портале премия.мывместе.рф.
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