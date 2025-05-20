От сердечного приступа скончался телохранитель принцессы Дианы Ли Сансум

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Ли Сансум ушел из жизни. Он известен тем, что сопровождал принцессу Диану на отдыхе с наследниками.
Экс-офицер королевской военной полиции умер в Великобритании, какое-то время он работал одним из телохранителей Дианы Спенсер и защищал принца Уильяма и принца Гарри. О трагедии рассказала жена Ли Сансума, тренер по здоровому образу жизни и инструктор по боевым искусствам Кейт Сансум в соцсетях. Еще у покойного остались шестеро детей.
Бывший королевский бодигард, которого принцесса Диана прозвала Рэмбо, обладал черными поясами по карате, джиу-джитсу и кикбоксингу.
Ли выпустил мемуары «Телохранитель», в которых признался, что тесно общался с принцессой и ее наследниками, особенно с Гарри. Сансум также предпринимал попытки научить двух мальчиков кикбоксингу, но они были слишком настороженными.
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«С момента нашей встречи в 1998 году Ли Сансум был моей второй половинкой, героем и самым удивительным человеком в моем мире. Поэтому я с прискорбием сообщаю, что его больше нет с нами», — отметила она.
Бывший королевский бодигард, которого принцесса Диана прозвала Рэмбо, обладал черными поясами по карате, джиу-джитсу и кикбоксингу.
Ли выпустил мемуары «Телохранитель», в которых признался, что тесно общался с принцессой и ее наследниками, особенно с Гарри. Сансум также предпринимал попытки научить двух мальчиков кикбоксингу, но они были слишком настороженными.
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Ольга Енгалычева