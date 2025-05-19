У Байдена обнаружили агрессивную форму рака простаты

Джо Байден (Фото: кадр из трансляции Youtube-канала The Biden White House)
У бывшего президента США Джо Байдена диагностирован рак простаты с метастазами в костной ткани. Об этом сообщили представители его офиса, передает газета The New York Times (NYT).
Диагноз подтвердили после обследования Байдена на прошлой неделе из-за проблем с мочеиспусканием. В пятницу (16 мая) у него нашли метастазы в кости и диагностировали рак.
По данным команды Байдена, заболевание имеет агрессивную форму, но остаётся чувствительным к гормональной терапии, что позволяет рассчитывать на эффективное лечение.
«Только слепой не увидит посыла»: музыкальный критик раскрыл скрытый смысл новых песен Пугачевой
Байден впервые после ухода с поста президента США выступил с публичной речью
«Если бы было лет 20, я бы повелась»: Кудрявцеву атаковали изобретательные мошенники
По данным команды Байдена, заболевание имеет агрессивную форму, но остаётся чувствительным к гормональной терапии, что позволяет рассчитывать на эффективное лечение.
«Бывший президент и его семья рассматривают варианты терапии со своими врачами», — уточнили изданию представители Джо Байдена.Читайте также:
«Только слепой не увидит посыла»: музыкальный критик раскрыл скрытый смысл новых песен Пугачевой
Байден впервые после ухода с поста президента США выступил с публичной речью
«Если бы было лет 20, я бы повелась»: Кудрявцеву атаковали изобретательные мошенники
Мария Моисеева