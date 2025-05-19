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У Байдена обнаружили агрессивную форму рака простаты

NYT: Экс-президенту США Байдену диагностировали агрессивную форму рака простаты
Джо Байден (Фото: кадр из трансляции Youtube-канала The Biden White House)

Джо Байден (Фото: кадр из трансляции Youtube-канала The Biden White House)

У бывшего президента США Джо Байдена диагностирован рак простаты с метастазами в костной ткани. Об этом сообщили представители его офиса, передает газета The New York Times (NYT).
Диагноз подтвердили после обследования Байдена на прошлой неделе из-за проблем с мочеиспусканием. В пятницу (16 мая) у него нашли метастазы в кости и диагностировали рак.

По данным команды Байдена, заболевание имеет агрессивную форму, но остаётся чувствительным к гормональной терапии, что позволяет рассчитывать на эффективное лечение.

«Бывший президент и его семья рассматривают варианты терапии со своими врачами», — уточнили изданию представители Джо Байдена.
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День Иова Горошника 19 мая: как привлечь удачу в семью и сохранить здоровье, народные приметы
18 мая 2025, 11:59

Фото: iStock/ Smitt

В народном календаре 19 мая отмечается День Иова Горошника. Этот праздник получил своё название благодаря тому, что в это время крестьяне приступали к посеву гороха. Православные христиане в этот день чтят память Праведного Иова Многострадального. О приметах и запретах дня читайте в материале «Радио 1».

История праздника


Фото: iStock/ artplus

Святой праведный Иов жил за 2000–1500 лет до Рождества Христова в Северной Аравии, в стране Авситидийской, в земле Уц. Он был богобоязненным и благочестивым человеком, преданным Господу Богу. Господь благословил его и наделил большим богатством.

Однажды сатана перед Престолом Божиим заявил, что Иов богобоязнен только потому, что Бог бережёт его и умножает его богатства. Господь позволил сатане испытать Иова, и праведник лишился всех своих богатств и детей. Однако Иов не согрешил и не произнёс ни одного неразумного слова, а продолжал обращаться к Богу.

Затем сатана поразил Иова лютой болезнью — проказой. Праведник был вынужден выселиться из общества людей и претерпевал большие страдания. Однако и в этих испытаниях Иов остался верен Богу. Три друга Иова пришли к нему разделить его скорбь, но считали, что он наказан Богом за грехи. Праведник отвечал, что эти испытания посланы ему от Господа по непостижимой для человека Божественной воле.

Бог явился в бурном вихре и укорил Иова за попытки проникнуть в тайны мироздания и судеб Божиих. Иов раскаялся и признал свою ничтожность. Господь повелел друзьям Иова обратиться к нему и попросить его принести за них жертву. Иов принёс жертву Богу и помолился за друзей, и Господь внял его мольбам. Он возвратил праведному Иову здоровье и дал ему вдвое больше того, что он имел прежде. После перенесённых страданий Иов прожил ещё 140 лет. Всего же он прожил 248 лет и видел потомство свое до четвертого рода.

Приметы дня


Фото: iStock/ Stefan1085

  • Обильная роса в этот день знаменовала отличный урожай огурцов.
  • Если дуб опережает ясень в появлении листьев, то лето будет сухим и жарким.
  • Черёмуха рано зацвела — лето будет тёплое.
  • Ветреный Иов день предвещает дождливый июнь.

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Традиции 19 мая


Фото: iStock/ Viktoriya Telminova

Издревле 19 мая люди молились святому Иову. Они просили у него терпения и защиты от бед. Святой Иов считался покровителем в трудные времена, и молитвы к нему были направлены на обретение сил и надежды.

В этот день крестьяне уделяли особое внимание посеву бобовых культур. Начало посева гороха было связано с надеждами на богатый урожай. Верили, что если начать посев в этот день, то можно рассчитывать на хороший урожай.

Ещё одной традицией Иова дня было приготовление блюд из гороха. Люди верили в особую силу такой еды. Это связано с тем, что горох считался важным продуктом питания, и его употребление в этот день должно было принести удачу и благополучие.

Что нельзя делать в этот день


Считается, что в этот день нельзя бездельничать, так как это сулило болезни. Поэтому важно уделить время полезным делам.

Не стоит выносить мусор после захода солнца. Согласно приметам, это может привести к тому, что счастье покинет дом. Лучше всего заняться уборкой и выносом мусора днём.

Кроме того, в день святого Иова запрещено злословить и сплетничать. Согласно поверьям, всё сказанное может вернуться в тройном размере. Поэтому в этот день стоит быть особенно осторожным в своих словах и не допускать негативных высказываний о других людях.

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#традиции
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#статьи
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Россиянам назвали грибы, за сбор которых может грозить штраф до 1 млн рублей
Россиян предупредили о штрафе до 1 млн рублей за сбор краснокнижных грибов
18 мая 2025, 10:10

Фото: iStock/PIKSEL

С октября 2023 года в России запрещен сбор грибов, которые занесены в Красную книгу. Об этом сообщили RT в пресс-службе «АльфаСтрахования».
«Их около 41 вида, включая мухомор крошащийся, паутинник душистый, вешенку небродийскую, трюфель летний, шишкогриб хлопьеножковый, опенок чеканный, трутовик корнелюбивый», — рассказали в пресс-службе компании.

За случайный сбор грозит штраф в размере от 2,5 до 5 тыс рублей, за умышленный — до 1 млн рублей плюс четыре года принудительных работ.

Если гражданин решит продать краснокнижные грибы, то ему может грозить наказание в виде девяти лет лишения свободы и до 3 млн рублей штрафа.

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#грибы
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#компании
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Моргенштерн* ушел от штрафа в размере 40 тысяч рублей
В отношении Моргенштерна* закрыли производство о взыскании штрафа в 40 тыс. рублей
18 мая 2025, 07:11

Моргенштерн* (Фото: Instagram** @morgen_shtern)

Исполнительное производство о взыскании штрафа с рэпера Алишера Моргенштерна* за нарушение закона об иностранных агентах прекращено. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.
Ранее судебные приставы взыскивали с музыканта 40 тыс. рублей по статье 19.34 КоАП РФ за несвоевременное уведомление Минюста о деятельности после включения в реестр иноагентов.

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«В отношении Моргенштерна закрыто исполнительное производство о взыскании штрафа в размере 40 тыс. рублей за нарушение закона об иноагентах», — передали информацию ТАСС.
Причина закрытия исполнительного производства не уточняется. По данным базы исполнительных производств, дело от 24 января более не числится в системе.

Ранее сообщалось, что представитель Австрии Йоханнес Пич (JJ) стал победителем конкурса «Евровидение-2025», прошедшего в швейцарском Базеле. С композицией «Wasted Love», сочетающей поп-музыку, оперные элементы и электронику, он набрал наибольшее количество баллов от жюри и зрителей.

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«Ревновал и чуть в морду не дал»: Распутина рассказала об отношениях с Захаровым. Почему они не расписались за 25 лет?

*признан Минюстом РФ иноагентом
**запрещенная в России экстремистская организация
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#коап
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#моргенштерн
#рф
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Юрист напомнила родителям о последствиях за ночные прогулки детей
Юрист Спиридонова: за прогулки детей ночью после комендантского часа грозит штраф
18 мая 2025, 06:04

Фото: iStock/EyeEm Mobile GmbH

Родителям подростков, гуляющих после комендантского часа, грозят штрафы и постановка семьи на профилактический учёт. Об этом сообщила РИА Новости член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова.
По её словам, в большинстве регионов РФ действуют временные ограничения: дети до 16 лет могут находиться на улице без взрослых до 22:00 (летом — иногда до 23:00), а подростки 16–18 лет — до 23:00 (в отдельных регионах зимой до 22:00).

Ночные прогулки запрещены несовершеннолетним без взрослых в парках, ТЦ, кафе и таких общественных местах как скверы, стадионы, кинотеатры, рестораны, вокзалы и аэропорты.

При задержании ребёнка после установленного времени полиция доставляет его домой или в отделение, после чего связывается с родителями. Первое нарушение влечёт штраф до 500 рублей за «ненадлежащее воспитание».

Повторные случаи сначала увеличивают сумму штрафа, а затем семью ставят на профилактический учёт.

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#полиция
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#штраф
#подростки
#семьи
#воспитание
#нарушение
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Юрист напомнил о серьезном штрафе за неправильный выгул собак
Юрист Соловьев: в РФ за неправильный выгул собак грозит штраф до 30 тысяч рублей
18 мая 2025, 05:38

Фото: iStock/Anna Reshetnikova

Россиянам грозят штрафы за нарушение правил выгула домашних животных. Об этом сообщил заслуженный юрист России Иван Соловьев в интервью агентству «Прайм».
По его словам, выгул питомцев разрешён только в специально отведённых зонах, при этом владельцы обязаны убирать за ними продукты жизнедеятельности и контролировать передвижение животных.

Исключение сделано только для собак-проводников, сопровождающих людей с нарушениями зрения.

Особые требования касаются потенциально опасных пород собак: их запрещено выводить без намордника и поводка, кроме случаев нахождения на личной огороженной территории.

За нарушения предусмотрены штрафы: для граждан — от 1,5 до 3 тыс. рублей, для должностных лиц — до 15 тыс., для юридических — до 30 тыс. рублей.

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