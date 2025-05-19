У Байдена обнаружили агрессивную форму рака простаты

В народном календаре 19 мая отмечается День Иова Горошника. Этот праздник получил своё название благодаря тому, что в это время крестьяне приступали к посеву гороха. Православные христиане в этот день чтят память Праведного Иова Многострадального. О приметах и запретах дня читайте в материале «Радио 1».