Скончалась звезда легендарного детского мюзикла «Выше Радуги»

Татьяна Басова и Ольга Машная (Фото: кадр из фильма «Выше Радуги»)
Советская и эстонская актриса Татьяна Басова (Ярви), известная по роли в культовом мюзикле «Выше Радуги», скончалась на 64-м году жизни. Информацию подтвердили представители Эстонской национальной оперы и театральные коллеги актрисы.
Татьяна Басова, выпускница Таллинского хореографического училища, начала карьеру как балерина, а позже прославилась в кино. Её звёздная роль Сирены в фильме 1986 года «Выше Радуги» принесла ей широкую известность.
Личная жизнь Басовой была насыщенной: после развода с актёром Тыну Килгасом она вышла замуж за журналиста Райво Ярви, с которым сблизилась, когда тот брал у нее интервью. Его смерть от рака в 2012 году стала для неё ударом.
Причина смерти не разглашается, однако дочь Басовой, Эллен Килгас, сообщила, что состояние актрисы ухудшилось после операции на колене в ноябре, что привело к осложнениям.
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Личная жизнь Басовой была насыщенной: после развода с актёром Тыну Килгасом она вышла замуж за журналиста Райво Ярви, с которым сблизилась, когда тот брал у нее интервью. Его смерть от рака в 2012 году стала для неё ударом.
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Причина смерти не разглашается, однако дочь Басовой, Эллен Килгас, сообщила, что состояние актрисы ухудшилось после операции на колене в ноябре, что привело к осложнениям.
«Это было продолжительное заболевание. После операции на колене, сделанной в ноябре, состояние стало ухудшаться. Это не был рак, просто несколько проблем совпали одновременно. Организм не принял инородное тело, и общее состояние было слабым. Врачи сделали всё возможное, они поддерживали ее до конца», — передало издание «The Voice» слова Эллен.Актриса также снималась в лентах «Две пары и одиночество» и «Ночная исповедь», а после завершения актёрской карьеры работала хореографом.
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Мария Моисеева