«От шарлатанов не спасёт»: Анатолий Вассерман прокомментировал появившийся в РФ реестр целителей

Анатолий Вассерман (фото: соцсети)
В России заработал первый реестр целителей. В него уже включили первых специалистов народной медицины, которые занимаются траволечением, костоправством, ароматерапией и йогатерапией. Теперь, чтобы практиковать народную медицину, нужно иметь разрешение, которое выдается на 5 лет. Целители должны подать заявление с указанием своих методов и рекомендации от медицинской организации.
Публицист, депутат Государственной думая Анатолий Вассерман в беседе с «Радио 1» прокомментировал нововведение, обращаясь к своему прошлому.
По его словам, эффективной работе в народной медицине приходится учиться на протяжении всей профессиональной жизни.
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«В девяностых моя знакомая, весьма хороший психолог, получила диплом экстрасенса-инструктора международной категории, просто потому, что многие ее клиенты верили экстрасенсам гораздо больше, чем психологам. На мой взгляд, такой реестр имеет смысл, поскольку он удовлетворяет потребности немалой части желающих воспользоваться услугами и позволяет держать под контролем все методы и техники. Я полагаю, что попадать в этот реестр будут все-таки не шарлатаны, а те, чей опыт доказал, что они работают достаточно эффективно», — высказался депутат.
По его словам, эффективной работе в народной медицине приходится учиться на протяжении всей профессиональной жизни.
«Ну, а что касается шарлатанов, от них, к сожалению, не спасают никакие реестры. Так что я желаю врачам, которые будут подписывать направление в этот реестр, внимательности. А нам всем — разумной осмотрительности», — заявил собеседник.
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Анастасия Панченко