«Нечистая сила»: экстрасенсы выяснили, кто сделал Пугачеву примадонной и как она расплатится за связь с Дьяволом

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Российские экстрасенсы уличили Аллу Пугачеву в связи с потусторонними силами. Один из авторов теории договора примадонны с демонами — финалист мистического шоу «Битва экстрасенсов» Влад Череватый. Он уверен, что всем, чем владела примадонна, она обязана злым духам. Как сейчас за свои грехи расплачивается российская певица и в чем ее обвинили коллеги по сцене читайте в материале «Радио 1».
«Все годы на российской эстраде Пугачевой помогали какие-то силы, причем явно не светлые и не добрые», — уверен темный маг Влад Череватый
По оценке экстрасенсов, нынешнее бедственное положение Аллы Пугачевой в Израиле и ухудшение здоровья — это расплата за использование темной магии в прошлом. Современные экстрасенсы указывают на отрицательную энергетику певицы, что, по их мнению, свидетельствует о темных оккультных ритуалах, которые помогали Пугачевой покорить советскую, а после и российскую эстраду в молодости.
«Мне кажется, что этот человек обращается к оккультным услугам», — говорит Чреватый, ссылаясь на слишком хорошее состояние Пугачевой на протяжении долгих лет.
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Светлый образ — работа дьяволаПо словам победителя «Битвы» экстрасенсов, светлый образ певице создают именно темные силы. Это часть защитной черной магии, уверен эксперт в области оккультизма. Именно с помощью дьявола примадонна добилась поклонения миллионов зрителей в России, считает экстрасенс.
«Человек, который обладает горячей энергией, словно обволакивает вас как зрителя, и заставляет поклоняться этому персонажу, этому образу. У таких людей, определенно, есть защита. И в данном случае есть защита нечистых. Причем образ у нас светлый. Так и работает Дьявол, так и работает та сила, которая прикрывает этого человека», — говорили экстрасенсы еще два года назад.
Если раньше еще были сомнения, то сейчас эксперты по оккультизму уверены, что Алла Пугачева прибегла к помощи темных магических ритуалов. К тому же выводу пришли некоторые фанаты поп-звезды.
«Деньги мозг перекрыли»
«Ошибка Пугачевой – очень поздно ушла, деньги мозг перекрыли, и открытый энергетический канал между ней и зрителями не просто закрылся, более того, пошел сильный негатив», — комментируют выводы экстрасенса фанаты.
По мнению поклонников, негативно повлиял на талант и страх примадонны перед старением, а также зависть по отношению к талантливой молодежи. Поэтому потусторонние силы вернули Пугачевой все беды, которые она подпитывала своими страхами.
«Что послала, то и получила», — уверены поклонники.
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Успешная и богатая в России Пугачева столкнулась с трудностями в эмиграции именно из-за многолетней связи с темной магией, уверенно заявляют поклонники и экстрасенсы. По их мнению, долг матери перед нечистой силой, повлиял и на дочь Кристину Орбакайте, которая тоже покинула Россию и теперь мечтает вернуться.
«Самая большая мечта у моих детей, у мамы, у меня — это собраться в нашем доме в Москве всем вместе. Не обязательно на праздник, а просто наконец-то встретиться. Потому что жизнь и судьба так разбросала нас, что мы не могли себе даже представить такого», — цитирует Орбакайте «Пятый канал».
Расплата за загубленных молодых конкуренток
Особняк Пугачевой в Подмосковье тоже хранит тайны о связях певицы с нечистыми силами, уверены экстрасенсы и коллеги примадонны.
«То, что этот дом принадлежал ей, наоборот, играет негативную роль в продаже. Имя владельца здесь лучше, наверное, скрывать», — говорят опытные риелторы.
Присоединяются к словам о негативной энергетике и российские коллеги примадонны. В качестве злой кармы Пугачевой припомнили, как она устраняла молодых конкуренток. Среди загубленных примадонной певиц называют Ольгу Зарубину, Ирину Понаровскую и Валентину Легкоступову.
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«Было невероятно обидно, что Пугачева могла позволить себе такое отношение к людям. Когда «хоронились» действительно талантливые. Обидно, что именно к талантливым людям с необыкновенными красивыми голосами, вокалом было у нее такое отношение», — вспоминала советская и российская эстрадная певица Ольга Зарубина.
Пугачева осталась «у разбитого корыта» именно из-за связи с темными силами и за свои злые поступки, уверены экстрасенсы, коллеги и поклонники звезды.
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Лия Мурадьян