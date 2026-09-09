От школьной формулы до нефтехимической лаборатории: химию будут объяснять с помощью ИИ
Учителям помогут сделать уроки химии нагляднее и интереснее с помощью видеокурса, созданного с использованием искусственного интеллекта. Первые ролики уже доступны на образовательной платформе издательства «Просвещение» Lecta, а новые выпуски будут появляться там же по мере прохождения школьной программы. Об этом сообщает Mash.
Всего в проект войдут 28 коротких видео, объединённых в семь тем школьного курса химии. В них разбирают базовую теорию, полимеры и современную нефтехимию. Проект создан по инициативе компании СИБУР.
С помощью нейросетей сложные процессы можно показывать максимально наглядно: реалистично демонстрировать строение веществ, химические реакции и эксперименты крупным планом. А привычные школьные формулы — переносить прямо в нефтехимические лаборатории и на производства, где создаются современные материалы.
Идея в том, чтобы школьники могли увидеть, как знания из учебника работают в реальной жизни — например, как из нефти и газа получают материалы и продукты, которыми люди пользуются каждый день. Так химия превращается из набора формул и таблиц в понятную науку с вполне осязаемым результатом.
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