От школьной формулы до нефтехимической лаборатории: химию будут объяснять с помощью ИИ

09 сентября 2026, 16:35

Нейросети помогут учителям влюбить школьников в химию

Фото: Istock / angelp

Учителям помогут сделать уроки химии нагляднее и интереснее с помощью видеокурса, созданного с использованием искусственного интеллекта. Первые ролики уже доступны на образовательной платформе издательства «Просвещение» Lecta, а новые выпуски будут появляться там же по мере прохождения школьной программы. Об этом сообщает Mash.