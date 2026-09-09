Биолог Сафонов назвал самый распространённый в подмосковных лесах ядовитый гриб

09 сентября 2026, 16:04

оригинал Фото: istockphoto / Привалов Сергей Евгеньевич

Одним из самых часто встречающихся в лесах Подмосковья ядовитых двойников съедобных грибов является ложный опёнок. Об этом сообщил биолог Дмитрий Сафонов.





По словам учёного, в случае употребления этого гриба у человека могут начаться тошнота или расстройство пищеварения, однако летальный исход маловероятен.

«Ложный опенок кирпично-красный – частый гость в лесах Подмосковья. Его характерная шляпка обычно имеет кирпично-красный оттенок, но цвет может варьироваться от насыщенного до бледно-серого. Однако ориентироваться только на цвет гриба нельзя. Для точной идентификации важно смотреть на отсутствие кольца на ножке и цвет пластинок, которые у ложного опенка темные, а не белые, как у съедобного», – сказал биолог РИА Новости.