Зарплаты в промышленности Подмосковья перешагнули отметку в 120 000 рублей

09 сентября 2026, 16:15

оригинал Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Средний уровень заработной платы в обрабатывающей промышленности Подмосковья за первые шесть месяцев этого года превысил отметку в 120 000 рублей. Такие данные Росстата привела зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.





По её словам, это на 12% больше по сравнению с аналогичным прошлогодним показателем.

«По итогам шести месяцев этого года уровень зарплаты в обрабатывающей промышленности составляет 125 800 рублей. Так, в сфере производства лекарств и материалов показатель достиг 165 000 рублей, в производстве компьютеров, электронных и оптических изделий – 153 300 рублей, в выпуске электрического оборудования – 139 100», – рассказала Зиновьева.