Зарплаты в промышленности Подмосковья перешагнули отметку в 120 000 рублей
Средний уровень заработной платы в обрабатывающей промышленности Подмосковья за первые шесть месяцев этого года превысил отметку в 120 000 рублей. Такие данные Росстата привела зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.
По её словам, это на 12% больше по сравнению с аналогичным прошлогодним показателем.
«По итогам шести месяцев этого года уровень зарплаты в обрабатывающей промышленности составляет 125 800 рублей. Так, в сфере производства лекарств и материалов показатель достиг 165 000 рублей, в производстве компьютеров, электронных и оптических изделий – 153 300 рублей, в выпуске электрического оборудования – 139 100», – рассказала Зиновьева.Она добавила, что заработная плата в изготовлении бумаги и бумажных изделий составила 132 000 рублей, в металлургическом производстве – 129 000.