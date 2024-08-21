От станции МЦД Павшино запустили автобус до детского центра им. Рошаля

Фото: пресс-служба Минтранса МО
В Красногорске начал работать автобусный маршрут №14к, сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса. Автобусы следуют от станции МЦД Павшино до детского клинического центра им. Рошаля.
«Они совершают 36 рейсов в сутки с интервалом движения 30 минут. Первый рейс отправляется от ст. МЦД Павшино в 6 утра; последний - от детской больницы в 20:09», – отметили в пресс-службе.Как подчеркнули в министерстве, на маршруте действуют льготы по социальным картам жителей Подмосковья.
Фото: пресс-служба Минтранса МО
Ранее сообщалось, что детский клинический центр им. Рошаля – флагманский проект в развитии детского здравоохранения Московской области, поддержанный президентом. В новом большом медучреждении заботиться о маленьких пациентах будут врачи 28 профилей. Там окажут и экстренную медицинскую помощь.
Ежегодно лечиться в центре по ОМС смогут около 15 тыс. ребят из Подмосковья и других регионов страны.
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