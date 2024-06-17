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Воробьёв: детский клинический центр им. Рошаля откроют в июле

17 июня 2024, 14:18
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

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Детский областной клинический центр им. Рошаля откроют в подмосковном Красногорске в июле. Об этом губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил в ходе рабочей встречи с президентом Владимиром Путиным.


«Практически достроили детский госпиталь, который вы в своё время поддержали. Я хотел поблагодарить и сказать, что мы в июле будем готовы к открытию. И очень хотел бы вас пригласить, потому что мы собрали большую команду врачей. Это будет, уверен, знаковое событие. И здесь же, за этим столом, ыы поддержали ещё одну большую клинику, тысячекоечную, которую мы начали строить в Балашихе. Это восточное направление. Её мы должны сдать в конце 2027 – начале 2028 года», – отметил губернатор.
Ранее Воробьёв сообщал, что в клиническом центре будут работать около 570 врачей и 800 представителей среднего медперсонала. Площадь клиники составит 114 тыс. кв. м. Ежегодно по ОМС медицинскую помощь в центре смогут получать порядка 15 тыс. детей из Московской области и других регионов. Еще 150 тыс. будут иметь возможность пройти там обследование и консультироваться с врачами.

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#московская область
320 подмосковных детей прошли лечение в санаторном отделении НИКИ
17 июня 2024, 14:48

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

В санаторном отделении НИКИ после ремонта лечение прошли более 320 детей. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
В санаторном отделении Научно-исследовательского клинического института детства лечение проходят пациенты, перенесшие бронхиальную астму, бронхиты, COVID-19 и другие заболевания.

«Наше санаторное отделение полностью укомплектовано современным медицинским оборудованием, а также высококвалифицированными специалистами, в том числе узкопрофильными. Отделение возобновило работу в феврале этого года. За это время лечение здесь прошли уже более 320 детей», - поделилась директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

Единовременно лечение в отделении могут проходить 45 детей в возрасте от 3-х до 14 лет с одним из родителей.

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#дети
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Каширским медикам вручили почётные грамоты
17 июня 2024, 12:26

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Почётные грамоты и благодарности вручили медицинским работникам городского округа Кашира в рамках мероприятия, приуроченного к их профессиональному празднику, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Чествование медработников было организовано в актовом зале хирургического корпуса Каширской больницы. Героям дня вручили благодарности Минздрава Московской области, благодарственные письма и почётные грамоты от главы округа, Мособлдумы и местного Совета депутатов», — говорится в сообщении.
Медиков поздравили замглавы муниципалитета Роман Королёв, депутат Мособлдумы Андрей Голубев, председатель окружного Совета депутатов Сергей Буров и главврач Каширской больницы Юрий Володин.

Праздник завершился концертом коллективов ДК «Ожерелье».

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#врачи
#медики
#награды
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Подмосковная горячая линия по паллиативной помощи приняла более 5 тысяч звонков
17 июня 2024, 11:29

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Более 5 тысяч звонков поступило на горячую линию паллиативной помощи взрослым и детям в Московской области с начала года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
«Для паллиативных пациентов и их родственников в Подмосковье работают координационный центр по паллиативу, интернет-портал о паллиативной помощи, а также круглосуточная горячая линия. Только на данный момент с начала года туда поступило более 5,3 тыс. обращений», — отметил глава регионального Минздрава Алексей Сапанюк.
Телефон горячей линии по паллиативной помощи: 8-498-683-83-83. Здесь можно узнать самую полную информацию по медицинской поддержке. Кроме того, все сведения размещены на областном портале «Паллиативная помощь». В частности, здесь можно узнать о медобслуживании на дому и в стационарах, уточнить профили оказания медпомощи в разных больницах и пр.

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#паллиативная помощь
#московская область
#подмосковье
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Подмосковный пульмонолог Безлепко предупредил об инфекционных заболеваниях от вейпов
17 июня 2024, 10:15

Фото: Istockphoto / Chinnapong

У любителей курения вейпов повышен риск заражения инфекционными заболеваниями. Причина – пересушивание верхних дыхательных путей маслами, содержащимися в вейпах. Об этом заявил руководитель Звенигородского структурного подразделения Одинцовской областной больницы, врач-пульмонолог Евгений Безлепко.
«Глицерин, который содержится в вейпах, оттягивает влагу. Слизистые верхних дыхательных путей пересушиваются, и в результате может возникнуть интенсивный кашель. Кроме того, нарушаются естественное увлажнение верхних дыхательных путей и система очистки поверхности слизистых от патогенных бактерий. Всё это приводит к риску возникновения инфекционных процессов», – пояснил Безлепко РИА Новости.
При этом он подчеркнул, что вейпы и системы нагревания табака не являются более безопасными, чем обычные сигареты.

Безлепко добавил, что курение вейпов также сопряжено с развитием острого лёгочного повреждения, которое стремительно развивается и приводит к тяжёлой дыхательной недостаточности.

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#здравоохранение
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Китайские учёные назвали способ увеличить продолжительность жизни
BMC Health: Пара чашек кофе в день снижает риск преждевременной кончины
15 июня 2024, 13:46

Фото: istockphoto/amenic181

Новое исследование показывает, что регулярное употребление кофе может помочь снизить риск преждевременной смерти среди офисных работников, проводящих длительное время за столом. К такому выводу пришли учёные из Soochow University (КНР).
Они провели масштабные исследования и проанализировали данные об образе жизни более 10 тысяч жителей США за последние десять лет. Результаты исследования опубликованы на портале BMC Health. Выяснилось, что те, кто употреблял две-три чашки кофе в день имели на треть меньше шансов умереть от какого-либо заболевания по сравнению с теми, кто не пил этот тонизирующий напиток. Эффект был особенно заметен среди тех, кто имел сидячую работу и проводил за столом не менее шести часов в день.

Кофе богат биологически активными и антиоксидантными веществами. За счёт этого он обладает свойством снижать негативные последствия длительного сидения. Учёные полагают, что антиоксидантные свойства кофе могут играть важную роль в профилактике развития хронических заболеваний, характерных для образа жизни домоседа. Прежде всего, эти болезни связаны с сердечно-сосудистой системой.

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Видновские врачи вырастили новую кожу на голове пациентки после нападения собаки
14 июня 2024, 23:02

Фото: пресс-служба главы Ленинского г. о.

Врачи Видновской клинической больницы провели операцию по восстановлению кожи на голове пострадавшей от нападения собаки. Об этом сообщили в пресс-службе главы Ленинского городского округа.
«В феврале на 60-летнюю жительницу муниципалитета напала соседская сторожевая собака. Животное сорвалось с цепи, повалило женщину и схватило за волосы, сорвав скальп», – рассказал заведующий первым хирургическим отделением Видновской клинической больницы Константин Брагинский.
Пациентку привезли в больницу лишь через час после инцидента. Скальп на тот момент замёрз из-за долгого пребывания на морозе.
«Было решено провести операцию и восстановить кожу, вернув скальп на место. Но после операции пришитый скальп начал отмирать из-за плохого кровоснабжения. Тогда мы использовали метод заживления под струпом, который помогает росту новой кожи. Благодаря этому удалось закрыть большую часть раны, хотя остался небольшой дефект размером диаметром около трёх сантиметров», – подытожил Брагинский.
Он отметил, что врачи избежали пересадки кожи, которая из-за размера раны требовала бы нескольких этапов и имела риск отторжения. Через четыре месяца с момента операции её результат оказался благополучным.

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#здравоохранение
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#подмосковье
#московская область
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В реабилитационном центре «Ясенки» приступили к строительству бассейна
14 июня 2024, 21:59

Фото: Istockphoto / Евгений Харитонов

В центре социально-медицинской реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий «Ясенки» начали готовиться к строительству блока с бассейном. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства стройкомплекса Подмосковья.
«Подрядчик приступил к планировке территории, устройству инженерных сетей и вывозу грунта. На участке в 2,7 га возведут здание бассейна общей площадью более 1 тыс. кв. м.», – рассказали в министерстве.
С февраля 2023 года в «Ясенках» бесплатно лечат и реабилитируют раненых, вернувшихся из зоны спецоперации.

В бассейне будут располагаться акватренажёры, вспомогательные и административные помещения, тренерская, кабинеты медицинской помощи, помещения водоподготовки. Проект предусматривает тёплый переход с первого этажа основного здания в блок бассейна.

Ранее сообщалось, что реконструкцию центра, включающую строительство бассейна, рассчитывают завершить к будущему году. Работы будут финансироваться из бюджета Московской области.

О том, что в центре реабилитации под Подольском строят бассейн, на днях сообщал губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

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#реабилитация
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#строительство
#бассейн
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Учёные МФТИ разработали уникальный метод перевозки донорских сердец
14 июня 2024, 18:12

Фото: телеграм-канал Андрея Воробьёва

В Московской области создали устройство, увеличивающее срок перевозки донорских сердец. Его разработали специалисты МФТИ в Долгопрудном, сообщил губернатор региона Андрей Воробьёв.
«Раньше максимальный срок пересадки достигал 4-5 часов, теперь это 6 часов и более. Уже готов опытный образец, который можно установить в машину скорой помощи. Ещё одна технология, предложенная учёными, – мониторинг состояния донорского сердца. В МФТИ придумали, как оценивать показатели с помощью видеокамеры и нескольких источников света. Этот уникальный метод до этого не использовал никто в мире», – написал Воробьёв в своём телеграм-канале.
По словам главы региона, так можно увеличить количество информации об органе и рассчитать время на его транспортировку.
«В планах команды МФТИ – модернизировать свои разработки, чтобы можно было перевозить не только сердце, но и другие донорские органы. Гордимся, что у нас в регионе работают такие специалисты», – отметил губернатор.
Воробьёв напомнил, что для привлечения учёных в Подмосковье в регионе разработали такие меры поддержки, как социальная ипотека, гранты на реализацию научных проектов в 10 млн рублей, премии за научные достижения для молодых учёных от 700 тыс. до 1 млн рублей.

Также предусмотрены субсидии на создание, дооснащение и поддержку деятельности центров молодежного инновационного творчества.

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Чем накормить ребенка в жару – советы подмосковного диетолога Басовой

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#перевозки
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Врач Саволюк раскрыла, что опасно есть водителям за рулём в жару
Врач Саволюк рекомендовала водителям отказаться от высокобелковой пищи
14 июня 2024, 16:57

Фото: iStock/:simpson33

Врач-диетолог и терапевт Антонина Саволюк заявила, что водителям в жаркую погоду не рекомендуется есть продукты с высоким содержанием белка.
Такие продукты, считает эксперт, приводят к ещё большему нагреванию организма, что в условиях жаркой погоды вредно.

«Существуют продукты, которые сильно разгоняют температуру тела. Это высокобелковая пища. Если водитель ест мясо, курицу и вареные яйца, то его печень начнёт работать активнее, тем самым сильнее разгоняя тепло по организму. Печень — это самый «горячий» орган, поэтому активизация его работы в жару не сыграет на руку человеку», — пояснила в беседе с Газета.ру специалист.

Также она посоветовала отказаться от сладкого.

Ранее рассказала врач-диетолог НИКИ детства Анна Басова заявляла, что накормить детей в летнюю жару особенно сложно, так как у многих просто нет аппетита.

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