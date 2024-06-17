Воробьёв: детский клинический центр им. Рошаля откроют в июле

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Детский областной клинический центр им. Рошаля откроют в подмосковном Красногорске в июле. Об этом губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил в ходе рабочей встречи с президентом Владимиром Путиным.
«Практически достроили детский госпиталь, который вы в своё время поддержали. Я хотел поблагодарить и сказать, что мы в июле будем готовы к открытию. И очень хотел бы вас пригласить, потому что мы собрали большую команду врачей. Это будет, уверен, знаковое событие. И здесь же, за этим столом, ыы поддержали ещё одну большую клинику, тысячекоечную, которую мы начали строить в Балашихе. Это восточное направление. Её мы должны сдать в конце 2027 – начале 2028 года», – отметил губернатор.Ранее Воробьёв сообщал, что в клиническом центре будут работать около 570 врачей и 800 представителей среднего медперсонала. Площадь клиники составит 114 тыс. кв. м. Ежегодно по ОМС медицинскую помощь в центре смогут получать порядка 15 тыс. детей из Московской области и других регионов. Еще 150 тыс. будут иметь возможность пройти там обследование и консультироваться с врачами.
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Лора Луганская