Персонажи Союзмультфильма украсят Детский клинический центр в Красногорске

Нежирное мясо можно есть каждый день. Осторожно нужно употреблять стейки с тонкими прослойками жира, которые могут создавать иллюзию, что мясо постное. Фактически такое мясо содержит много насыщенных жиров, которые повышают риск инсультов и инфарктов.