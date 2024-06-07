Персонажи Союзмультфильма украсят Детский клинический центр в Красногорске

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв встретился на Петербургском международном экономическом форуме с председателем Совета директоров киностудии «Союзмультфильм» Юлианой Слащёвой и поблагодарил за согласие участвовать в оформлении Детского клинического центр.
«Долгожданный и важный для всех президентский проект реализуется у нас в Красногорске. В Детском клиническом центре имени Леонида Михайловича Рошаля будут лечить ребятишек со всей страны. Для нас очень важно, чтобы они чувствовали себя как можно более комфортно. Создать уют и хорошее настроение поможет Союзмультфильм, команда которого займётся дизайном. Очень рад, что Юлиана Юрьевна поддержала нашу идею. Уверен, что задумка понравится и ребятам, и родителям, и врачам. Осталось воплотить её в жизнь», – сказал Воробьёв.На стенах клинического центра появятся персонажи таких известных мультфильмов, как «Простоквашино», «Ну, погоди! Каникулы», «Оранжевая корова», «Умка» и других.
«Мы всегда с готовностью принимаем участие в больших социальных проектах, особенно, когда они связаны с детьми. Поэтому сразу откликнулись на предложение правительства Московской области. Для ребёнка любимый мультгерой – лучший друг, с которым он растёт, учится новому, разделяет радостные и трудные моменты. Будем очень рады, если любимые персонажи мультфильмов смогут поддержать ребят», – сказала Слащёва.Будущий госпиталь – флагманский проект в развитии детского здравоохранения Московской области, поддержанный президентом. В новом большом медучреждении заботиться о маленьких пациентах будут врачи 28 профилей. Там станут оказывать и экстренную медицинскую помощь.
Ежегодно лечиться в центре по ОМС смогут около 15 тыс. ребят из Подмосковья и других регионов нашей страны. Чтобы создать для малышей дружелюбную атмосферу, стены в медучреждении будут расписаны изображениями персонажей популярных отечественных мультфильмов.
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Лора Луганская