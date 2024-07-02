Попавший в больницу Отар Кушанашвили вышел на связь

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
Известный телеведущий Отар Кушанашвили, который ранее был госпитализирован и перенес несколько операций, вышел на связь. Свое обращение он опубликовал в Telegram-канале.
Кушанашвили признался, что испытывает сильную боль, но при этом не теряет уверенности в том, что он выздоровеет.
Кушанашвили призвал свою аудиторию ждать возвращения его передачи «КАКОВО?!» на платформе YouTube.
Напомним, Кушанашвили две недели чувствовал себя плохо и 20 июня был госпитализирован. Тогда его племянница заявила СМИ, что у дяди обнаружили опухоль. Он был прооперирован и на тот момент находился без сознания. В ноябре прошлого года Отар Кушанашвили также был госпитализирован в столичную больницу с подозрением на инфаркт.
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«Я выиграю схватку у этой болезни и вернусь. Люблю», — добавил ведущий.
Кушанашвили призвал свою аудиторию ждать возвращения его передачи «КАКОВО?!» на платформе YouTube.
Напомним, Кушанашвили две недели чувствовал себя плохо и 20 июня был госпитализирован. Тогда его племянница заявила СМИ, что у дяди обнаружили опухоль. Он был прооперирован и на тот момент находился без сознания. В ноябре прошлого года Отар Кушанашвили также был госпитализирован в столичную больницу с подозрением на инфаркт.
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Екатерина Коршунова