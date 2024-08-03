Кушанашвили заявил, что хочет нажиться на своем онкологическом заболевании

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
Известный российский телеведущий Отар Кушанашвили заявил, что уровень его жизнелюбия сегодня гораздо выше, чем 20 июня, когда его госпитализировали. Об этом ведущий сообщил в своем блоге.
Кушанашвили продолжает бороться с онкологическим заболеванием. По его словам, он придерживается позиции, которая гласит, что все можно преодолеть.
Телеведущий отметил, что он буквально вернулся с того света и «выцыганил у медиков» возможность записать новый выпуск своего YouTube-шоу. Кушанашвили поделился, что с момента выхода последнего выпуска, он похудел на 15 кг, но сдаваться не собирается.
Журналист отметил, что его не пугают упреки о желании нажиться на тяжелой болезни.
Напомним, Кушанашвили две недели чувствовал себя плохо и 20 июня был госпитализирован. Тогда его племянница заявила СМИ, что у дяди обнаружили опухоль. Он был прооперирован и на тот момент находился без сознания.
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Телеведущий отметил, что он буквально вернулся с того света и «выцыганил у медиков» возможность записать новый выпуск своего YouTube-шоу. Кушанашвили поделился, что с момента выхода последнего выпуска, он похудел на 15 кг, но сдаваться не собирается.
Журналист отметил, что его не пугают упреки о желании нажиться на тяжелой болезни.
«Я хочу нажиться на своей болезни, так как не бывает ничего бесплатного, а у меня колоссальные траты», — заключил Кушанашвили.
Напомним, Кушанашвили две недели чувствовал себя плохо и 20 июня был госпитализирован. Тогда его племянница заявила СМИ, что у дяди обнаружили опухоль. Он был прооперирован и на тот момент находился без сознания.
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Екатерина Коршунова