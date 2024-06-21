Журналиста Кушанашвили прооперировали, он находится в реанимации

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Журналисту Отару Кушанашвили накануне успешно провели операцию, но состояние здоровья оставляет желать лучшего, сообщила его племянница каналу RT.
В разговоре с корреспондентом она рассказала, что у ее дяди обнаружили опухоль и после проведенной операции необходимо ждать результатов биопсии. Девушка отметила, что слухи о раке преждевременны.
Племянница Кушанашвили добавила, что последние две недели дядя чувствовал себя плохо, но отказывался обратиться к врачу и продолжал работать.
Ранее журналиста госпитализировали в подмосковном Красногорске. Он сообщил о жалобах на сильные боли в области сердца и живота и самостоятельно поехал в клинику на обследование. СМИ писали, что там ему поставили предварительный диагноз — цирроз печени, который девушка тоже опровергла.
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Племянница Кушанашвили добавила, что последние две недели дядя чувствовал себя плохо, но отказывался обратиться к врачу и продолжал работать.
Ранее журналиста госпитализировали в подмосковном Красногорске. Он сообщил о жалобах на сильные боли в области сердца и живота и самостоятельно поехал в клинику на обследование. СМИ писали, что там ему поставили предварительный диагноз — цирроз печени, который девушка тоже опровергла.
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Олег Дикий