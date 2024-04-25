«Отберут всё»: Пугачёвой грозит лишение пенсии при возвращении в Россию

Фото: РИА Новости/Илья Питалев
Певица Алла Пугачёва вместе с мужем Максимом Галкиным* и младшими детьми уже третий год проживает в Израиле. А в России, тем временем, не угасают дискуссии о возможности возвращения семьи на родину. Однако обнаружено мешающее возвращению обстоятельство.
В Израиле Пугачёва получает большое количество льгот и благ. Поскольку у неё там нет собственного жилья, государство выплачивает частичную компенсацию аренды в размере порядка 25 тысяч рублей. Также певица получает скидки на оплату электричества, налога на землю и здания, лекарств и мероприятий. Помимо этого, она имеет право на получение бесплатной медицинской страховки.
При этом пенсию Пугачёва в Израиле получать не может. По законодательству, она выплачивается только тем, кто прожил в стране минимум 10 лет и делал взносы в пенсионный фонд. Однако и здесь государство оказывает поддержку, выплачивая пособие по старости в размере 74 тысяч рублей, отмечает «Утро.ру».
Однако если Пугачёва покинет Израиль более чем на 72 дня, она лишится всех этих льгот и пособий. Таким образом, её возвращение в Россию находится под большим вопросом.
Хотя, судя по заявлению певицы о том, что «нормальные люди сюда не вернутся», в Россию она не торопится.
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*признан Минюстом РФ иностранным агентом
При этом пенсию Пугачёва в Израиле получать не может. По законодательству, она выплачивается только тем, кто прожил в стране минимум 10 лет и делал взносы в пенсионный фонд. Однако и здесь государство оказывает поддержку, выплачивая пособие по старости в размере 74 тысяч рублей, отмечает «Утро.ру».
Однако если Пугачёва покинет Израиль более чем на 72 дня, она лишится всех этих льгот и пособий. Таким образом, её возвращение в Россию находится под большим вопросом.
Хотя, судя по заявлению певицы о том, что «нормальные люди сюда не вернутся», в Россию она не торопится.
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*признан Минюстом РФ иностранным агентом
Анастасия Чинкова