Мэтры отечественной эстрады высказались о Пугачёвой в честь её 75-летия

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Российские представители музыкальной индустрии рассказали, как относятся к покинувшей страну Алле Пугачёвой.
В честь празднования её 75-го юбилея поэт-песенник Илья Резник, которому Пугачёва обязана своим успехом, заявил, что сопереживает певице. Он подчеркнул, что пожелал бы ей другой судьбы.
Однако сам Резник является патриотом России и не собирается общаться с предателями родины. Он выразил надежду на то, что Пугачёва в скором времени осознает свою ошибку, вернётся в Россию и покается перед народом.
Обозреватель «Царьграда» Александр Бабицкий указал на то, что Пугачёва ещё в 1990-е забыла о тех, благодаря кому получила популярность. Музыку для неё сочиняли такие великие композиторы как Александр Зацепин, Микаэл Таривердиев и Раймонд Паулс. Затем эта музыка соединялась со стихами выдающихся поэтов Ильи Резника, Марины Цветаевой и Леонида Дербенёва.
Нынешнее творчество певицы никак не сравнится с былым. Её последние немногочисленные композиции представляют собой, скорее, разухабистые застольные песни.
Основатель группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов также в честь юбилея высказался об исполнительнице. По его словам, она оказалась в довольно трудной ситуации, поскольку давать концерты небольшим российским диаспорам за рубежом и гастролировать для большого зрителя в России – совершенно несопоставимые вещи.
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