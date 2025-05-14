Отбор участников проекта «Большое семейное путешествие» завершится 25 мая

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Жители Московской области могут принять участие в проекте «Большое семейное путешествие», направленном на поддержку семей с активной жизненной позицией и заинтересованных в создании туристских традиций, приём заявок стартовал 14 апреля и продлится до 25 мая, сообщает пресс-служба проекта.
«К участию приглашаются семьи с детьми в возрасте от семи до 17 лет. Команда, состоящая минимум из трёх человек, должна подготовить видеовизитку на тему «Наше семейное путешествие», продумать семейный маршрут по своему региону, а затем заполнить и подать заявку на участие на сайте проекта», — говорится в сообщении.Победители проекта будут объявлены 2 июня. А в августе лучшие команды ждёт поездка Победителей на всероссийский семейный туристский фестиваль «Больше, чем путешествие».
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Лев Каштанов