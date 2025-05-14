Представителей Подмосковья приглашают на Молодёжный форум «иВолга»

Фото: сайт pfo.gov.ru
В Самарской области с 24 по 29 июля состоится Молодёжный форум Приволжского федерального округа «иВолга». Он будет проведён в гибридном формате, сообщили организаторы.
Участники будут проживать в палаточном лагере по адресу: Самара, посёлок Прибрежный, Мастрюковские озёра, турбаза «Фестивальный парк». Трансляция отдельных направлений программы будут вестись онлайн с использованием дистанционных технологий.
Регистрация участников форума продлится до 30 мая включительно на сайте ФГАИС «Молодёжь России».
Электронный адрес Службы заботы об участниках и региональному взаимодействию Дирекции форума: shtab_ivolga@mail.ru.
Руководитель службы по работе с регионами – Александра Витальевна Лушина, т.: 8(987)926-94-97; замдиректора форума – руководитель службы заботы об участниках и региональному взаимодействию Юлия Владимировна Рябева, т.: 8(960) 822-49-46.
Читайте также:
Жителей Московской области пригласили на форумы Росмолодёжи
В Приморье стартовал очный этап форума «Сильные идеи для нового времени»
СБ: свыше 150 стран приглашены в Москву на форум по безопасности под эгидой РФ
«Программа форума включает образовательную, внеучебную, полезную программы, а также грантовый конкурс. Образовательная программа направлена на повышение уровня знаний и компетенций. Она реализуется в рамках семи тренинговых профилей: «Наука»; «IT и цифровые технологии»; «Патриотизм»; «Культура и искусство»; «Служба спасения»; «Промышленный комплекс» и «Управление», – говорится в сообщении.Целевая аудитория тренинговых профилей – не только активисты общественных объединений и сообществ, студенты вузов и ссузов, но и молодые исследователи и учёные, специалисты научных лабораторий; молодые люди, занимающиеся киберспортом, программированием, воспитанники военно-патриотических и поисковых клубов, клубов исторической реконструкции, студенты, лидеры молодёжных организаций и движений, общественного мнения, молодые государственные и муниципальные служащие и многие другие.
Регистрация участников форума продлится до 30 мая включительно на сайте ФГАИС «Молодёжь России».
Электронный адрес Службы заботы об участниках и региональному взаимодействию Дирекции форума: shtab_ivolga@mail.ru.
Руководитель службы по работе с регионами – Александра Витальевна Лушина, т.: 8(987)926-94-97; замдиректора форума – руководитель службы заботы об участниках и региональному взаимодействию Юлия Владимировна Рябева, т.: 8(960) 822-49-46.
Читайте также:
Жителей Московской области пригласили на форумы Росмолодёжи
В Приморье стартовал очный этап форума «Сильные идеи для нового времени»
СБ: свыше 150 стран приглашены в Москву на форум по безопасности под эгидой РФ
Лора Луганская