«Отделить зёрна от плевел»: философ Дугин выступил на форуме «МЫ — РОССИЯ»

Министр просвещения России Сергей Кравцов и зампред Совета по образованию, развитию человеческого потенциала и общества, Её Высочество шейха Марьям Бинт Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян обсудили формирование системы образования и воспитания. Вместе с Губернатором Подмосковья Андреем Воробьёвым они посетили Образовательный центр имени шейхи Фатимы Бинт Мубарак, открытый на базе Гимназии имени Е.М. Примакова в Московской области.