«Отделить зёрна от плевел»: философ Дугин выступил на форуме «МЫ — РОССИЯ»

Русский философ, политолог и общественный деятель Александр Дугин выступил на форуме «МЫ — РОССИЯ», организованном министерством информации и молодёжной политики Московской области. Он также объяснил, почему не стоит разом запрещать всё западное.
«Если мы формально решим отказаться от западных корней, мы выставим себя такими полными дураками, которых свет не видывал. Потому что тогда надо будет отменить слово «институт» — у него же латинские корни, слово «культура» тоже западное. (…) Надо понять, что из западной культуры, западной науки нам пригодиться. Там много важных и полезных вещей. А есть много вредных и ядовитых. Вот отделение зёрен от плевел — это деликатнейшая работа. Мало кто способен её провести, и тем более нельзя на приказном уровне запретить», — сказал Александр Дугин.
Александр Дугин (Фото: Радио 1)
Ранее сообщалось, что участниками форума «МЫ — РОССИЯ» стали молодые люди из Московской области, новых российских территорий и из Беларуси. Для ребят организовали встречи с общественными деятелями, мастер-классы по различным темам и пр.
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