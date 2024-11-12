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Участники форума «МЫ — РОССИЯ» встретились с военным обозревателем Безсоновым

Фото: пресс-служба МИСК МО

Фото: пресс-служба МИСК МО

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Военный обозреватель, публицист, общественный деятель, участник боевых действий в Донбассе Даниил Безносов выступил перед участниками форума «МЫ — РОССИЯ», который проводит министерство информации и молодёжной политики Московской области, сообщает пресс-служба ведомства.
«У наших участников насыщенное расписание. Каждый день начинается с занятий по тактической медицине. Дальше — пять образовательных блоков: медиа, социальные коммуникации, организация мероприятий, ораторское искусство и информационная безопасность. В рамках форума мы подготовили и встречи с лидерами общественного мнения», — отметила министр информации и молодёжной политики региона Екатерина Швелидзе.
Даниил Безносов рассказал участникам форума об информационных войнах, о том, как распознавать фейки в социальных сетях и какое влияние на людей оказывает поп-культура.



«Мы живем в эпоху очень быстрых информационных технологий, которые меняются ежедневно, иногда ежечасно. Но когда ты понимаешь, как это работает, знаешь основные способы и методы информационно-психического влияния, тогда легче распознать и все новые, которые будут появляться и воздействовать на тебя тем или иным способом», — сказал Даниил Безсонов.
В министерстве отметили, что большой популярностью у участников форума пользуются мастер-классы по тактической медицине, которые проводит Артём Катулин — кандидат медицинских наук, ветеран боевых действий, основатель и руководитель Учебного центра тактической медицины.

«Кровь что у гражданского, что у военного течёт одинаково. Поэтому гражданская сфера — это спасение жизни, а военная сфера — это выполнение задачи. И только в этом есть основное различие первой помощи и тактической медицины. То чем мы занимаемся — обучаем первой помощи с элементами тактической медицины», — пояснил Артём Катулин.

Фото: пресс-служба МИСК МО

Кроме того, с участниками форума побеседовал замначальника управления по работе с ЮФО АНО «Диалог Регионы» Василий Плотников, он рассказал ребятам о приёмах манипуляции общественным сознанием. А блогер и тренер по эффективной коммуникации Мария Смолина в рамках «Медиашколы» объяснила, как использовать различные речевые тактики и приёмы нейролингвистики для проведения интервью. А в блоке «Социальные навыки» его ведущий — корреспондент телеканала 360 Дмитрий Степанищев — разбирал с ребятами способы достижения поставленных целей.

В рамках форума его участникам также показали фильм журналиста ВГТРК Андрея Медведева «Мятежевойна».

В форуме принимают участие молодые люди из Московской области, новых российских территорий и из Беларуси. Форум продлится до 13 ноября.

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В Госдуме предложили сократить рабочую неделю перед Новым Годом: как будут отдыхать россияне в 2025
12 ноября 2024, 11:57

Фото: istockphoto / Deagreez

В Государственной Думе рассматривают возможность сокращения рабочей недели перед Новым годом и продления праздничных каникул для россиян до 12 дней. Предлагается сделать 28 декабря выходным днём, хотя сейчас это официальный рабочий день.

Сокращение рабочей недели


Депутаты обратились к заместителю председателя Правительства Дмитрию Григоренко с предложением разрешить региональным властям самостоятельно устанавливать выходной день 28 декабря. На данный момент этот день является рабочим.

Однако в Госдуме признают, что в некоторых отраслях, таких как пищевая промышленность, внедрение дополнительного выходного может быть проблематичным.
«К примеру, пищевая промышленность — все, что пойдет на новогодний стол, должно быть свежим, вкусным. А потому люди на производстве могут сверхурочно поработать. Но такую работу нужно финансово поощрять», — сказал автор инициативы, депутат Станислав Наумов.
Кроме того, Наумов уверен, что сокращение рабочей недели будет способствовать развитию внутреннего семейного туризма.
«Можно семьям с детьми раньше уехать куда-то на машине в своем регионе: в дом отдыха, на природу — это хорошо. Надо такие возможности создавать, чтобы люди отдохнули от завершения года и встречали новый, 2025-й год», — сказал он.
На сегодняшний день новогодние праздники в 2025 году будут длиться 11 дней, начиная с 29 декабря. Рабочий год начнется в четверг, 9 января.


Самая высокая продолжительность рабочей недели


В 2023 году средняя продолжительность рабочей недели увеличилась до 38 часов 12 минут, согласно данным Росстата. Этот показатель достиг максимального значения с 2014 года, а ежедневное рабочее время составляло 7 часов 38 минут. Более того, впервые за последние 11 лет женщины превысили отметку в 37 часов.

Однако количество людей, работающих более 40 часов в неделю, уменьшилось. Опрос, проведённый исследовательским отделом Битрикс24, показал, что 47% населения недовольны пятидневной рабочей неделей. 38% респондентов поддерживают переход на четырёхдневную рабочую неделю, а 9% готовы работать шесть дней в неделю.


Шестидневная рабочая неделя


Летом министр труда Антон Котяков заявил об отсутствии необходимости введения шестидневной рабочей недели в России из-за низкого уровня безработицы. Кроме того, трудовой кодекс предусматривает повышенную оплату за переработки и возможность работы в выходные и праздники по соглашению сторон.

Ранее вопрос о шестидневной рабочей неделе уже обсуждался. Ассоциация предпринимателей «Аванти» предложила эту инициативу из-за санкций, но идея не нашла поддержки в Совфеде.

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Названы заболевания, на которые может указывать сухость рук во время холода
Врач Лапа: сухость рук может указывать на гормональные нарушения и ЖКТ
12 ноября 2024, 11:28

Фото: iStock/Zinkevych

Казалось бы, покрасневшие и сухие руки во время холодов — нормальное явление, однако должно ли быть так?
Врач-аллерголог, иммунолог, терапевт Людмила Лапа в беседе с «Радио 1» сообщила, что покраснения и зуд на руках могут быть связаны как с аллергией на холод (иначе — холодовой дерматит), так и с другими серьезными проблемами.

«Это может быть связано с гормональными нарушениями, с работой щитовидной железы. Руки также показатель того, как у нас работает ЖКТ. Желательно не тянуть, а обращаться к врачу. Культура здоровья — это важно», — сказал врач.

По ее словам, главным в осенний и зимний период является своевременный уход за кожей: перчатки и жирные крема для увлажнения.

«У нас при холоде нарушается микроциркуляция. Нужно наносить крем. В основном краснота, зуд, отеки появляются на руках и лице, еще могут быть на ногах, потому что именно конечности менее защищены от холода», — отметила эксперт.

Она добавила, что также стоит обратиться к витаминам, которые помогут восполнить недостаток солнца.

«Например, витамин D защищает наши клетки кожи и сохраняет обменные процессы, а еще отвечает за работу нервных клеток, чтобы мы даже в холодную погоду были добры и веселы», — заключила иммунолог.

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В каширской школе провели психологический треннинг для подростков
12 ноября 2024, 11:22

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Психологический тренинг «Мой друг и я» провела для семиклассников каширской школы №4 специалистка по работе с молодежью Каширского молодежного центра Анастасия Флоренова, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«В цели тренинга входило создание условий для раскрытия творческого потенциала, повышение самооценки подростков, снижение страха от самовыражения, помощь гармоничному личностному росту, развитие умения прислушиваться к своим эмоциям и чувствам и проживать их без агрессии, слушать и понимать собеседника, а также сократить эмоциональную дистанцию между ребятами», — говорится в сообщении.
В ходе тренинга ребята отвечали на вопросы и выполняли различные задания, для этого им нужно было общаться, взаимодействовать, договариваться, анализировать и проявлять себя. Все участники тренинга проявили активность и хорошо себя показали.
Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

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#школьники
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Родила двойняшек с разницей в полтора месяца: история семьи из Петербурга, попавшей в Книгу рекордов России
12 ноября 2024, 11:13

Фото: istockphoto / Vad-Len

Алена и Василий — двойняшки из Санкт-Петербурга, которые родились в 2018 году. Уже в 2021 году их имя было занесено в Книгу рекордов России, хотя к тому моменту они ещё не научились даже говорить. Уникальность их истории заключается в том, что их разница возрасте всего полтора месяца. Подробности об этом удивительном случае расскажет «Радио 1».

Родила на пятом месяце беременности


Виктория Андреева, мама двойняшек, была госпитализирована на пятом месяце беременности. У неё внезапно отошли воды из одного плодного пузыря.

Поскольку срок был очень маленьким — всего 23 недели — врачи попытались продлить беременность. Однако к концу двадцать шестой недели у девушки сильно заболел живот, и врачи отправили её рожать.

10 октября 2018 года родилась Алёна. Вес новорождённой составлял всего один килограмм. Девочка не издавала звуков, её сразу поместили в отделение интенсивной терапии.

У Виктории было две плаценты — по одной для каждого ребенка, что означало, что они не являлись близнецами, а были двойняшками. Благодаря этому младшему малышу удалось остаться в утробе матери до необходимого срока, пока врачи заботились о старшей сестре.

«Пока я лежала в палате и ждала вторые роды, мне никаких подробностей не рассказывали о состоянии Алены. Но я понимала, что она в тяжелом состоянии. Я много плакала, переживала. Я даже не могла сходить на нее посмотреть, потому что мне совсем нельзя было вставать. Спасибо мужу Алексею, он меня очень сильно поддерживал, и каждый день ходил к Аленушке: включал ей мой голос, пел песенки», — рассказала Виктория «Комсомольской правде».

Вторые роды


Василий, второй ребенок, появился на свет спустя 46 дней после своей сестры, 25 ноября 2018 года. Он родился на 7,5 месяце беременности, но оказался более крепким — его вес составил 2 килограмма 21 грамм. Мальчик сразу же закричал, а врачи успокоили Викторию, заверив, что его жизни ничего не угрожает.

Брат и сестра проводят много времени друг с другом и почти всё делают вместе. В свои 2 года Алена уже весила 11 килограмм, а Вася – 12.

«Детки сообразительные и самостоятельные. Сами уже кушают, ходят. Только вот Аленке врачи поставили диагноз ДЦП. Есть небольшие проблемы с правой ножкой, но ортопеды говорят, что в достаточно легкой форме. Ездим на реабилитацию, ходим на массаж. А остальные ручки и ножки у нее хорошо работают», — сообщила мама двойняшек.

Книга рекордов России


Долгое время эта удивительная история была известна только близким людям, врачам и сотрудникам, занимающимся оформлением документов. Однако родители захотели поделиться историей своих детей и подали заявку в Книгу рекордов.

«В МФЦ, когда делали деткам документы, сотрудницы не поверили, что такое возможно. Думали, что дети либо приемные, либо в документах опечатка. Как-то на работе я увидела в новостях историю про 5-летнюю девочку, которая отрастила волосы до пола и попала в Книгу Рекордов России. Тут мне и пришла такая идея. Посоветовалась с мужем, он согласился, и мы отправили заявку. А нам ее успешно подтвердили», — рассказала Андреева.

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Врач рассказала про опасность покрасневших рук во время холодов
Врач Лапа: если мы запустим свои руки, то вся инфекция попадет в организм
12 ноября 2024, 11:04

Фото: iStock/Biserka Stojanovic

В период морозной погоды у некоторых людей обостряется аллергия на холод. Иначе этот недуг называют холодовым дерматитом. Проявляется он в виде красных зудящих пятен, поверхность которых склонна к шелушению и образованию трещин.
Врач-аллерголог, иммунолог, врач-терапевт Людмила Лапа в беседе с «Радио 1» сообщила, что игнорирование покраснений и зуда на руках приводит к инфицированию всего организма.
«Если мы запустим свои руки, то у нас появятся язвы и открытый вход в иммунную систему. Вся инфекция поступит в наш организм, и будут частые и длительные болезни», — сказала врач.

Она подчеркнула, что аллергия на холод существует, и происходит она из-за гиперреакция иммунной системы на агента — холод.
«Это недостаток определенных вещей в клетках кожи и несвоевременный уход. Образуются трещинки и разрушение кожного покрова. Краснеют ведь не сами клетки, а сосуды таким образом воспаляются. И когда мы подвергаем сосуды резким температурным изменениям, разрушается все, что с ними рядом — формируется отек», — объяснила эксперт.

По ее словам, в осеннее и зимнее время нужно вовремя надевать перчатки и пользоваться жирными увлажняющими кремами для того, чтобы обезопасить свою кожу.

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#зима
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В Павловском Посаде состоялся концерт в войсковой части
12 ноября 2024, 11:00

Фото: пресс-служба администрации г.о. Павловский Посад

Эстрадный танцевальный коллектив «Феерия» из Павловского Посада, под руководством Ирины Ирвачевой, провел концерт в войсковой части 93810. Выступление было приурочено к Дню воинской славы России и дню демобилизации военнослужащих, проходящих службу по призыву, сообщает пресс-служба администрации городского округа Павловский-Посад.

«Надеемся, что выступление нашего коллектива стало настоящим подарком для всех военнослужащих. Сердечно благодарим за приглашение, за такой тёплый приём, искренние эмоции, ваши аплодисменты! Всегда рады выступать у вас», — сказала Ирвачева.
Коллектив был основан в 2008 году и занимается различными направлениями танцев: эстрадным, современным, классическим, стилизованным и джаз-модерном. В программу занятий входят как учебные и тренировочные работы, так и специальные танцевально-художественные проекты.

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#военные
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В Подмосковье упростили согласование облика фасада здания
12 ноября 2024, 10:32

Фото: istockphoto.com/Anton Novikov

«Умный» сервис подключили к онлайн-услуге по согласованию проектных решений отделки фасадов зданий и ограждений на госпортале Московской области: теперь выбранный заявителем цвет автоматически выводится на экране, сообщает пресс-служба Мингосуправления региона.
«Оформить колористический паспорт в Московской области проще благодаря оптимизации услуги. Теперь если пользователь выбирает цвет фасада или отмечает ограждение, которое собирается установить, сервис отображает эти картинки, а в случае с ограждением автоматически заполняет цвет, материал, текстуру, тип и другие параметры», — сказала министр госуправления, ИТ-технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.
Услуга по согласованию проектных решений размещается на госпортале Московской области в разделе «Земля и стройка». Срок оказания услуги составляет 15 рабочих дней.

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Госдума рассмотрит запрет о приеме в школы мигрантов без знания русского языка
Володин: готовятся меры по запрету приема в школы мигрантов без знания русского
12 ноября 2024, 10:29

Фото:iStock/Oleg Elkov

Председатель палаты парламента Вячеслав Володин предложил сдавать тест на знание русского языка и проводить проверку законности пребывания детей мигрантов на территории Российской Федерации пред зачислением их в учебные заведения.
Государственная дума рассмотрит новые меры в миграционной сфере, итоги пленарного заседания будут известны 20 ноября. В беседе с журналистами Председатель палаты парламента Вячеслав Володин предложил вырабатывать комплексные решения в пределах компетенции уполномоченных органов власти.

«При зачислении в школы детей мигрантов предлагаем предусмотреть проверку законности их пребывания на территории России, обязательное прохождение тестирования на знание русского языка, а также запрет на зачисление в общеобразовательные организации без подтверждения знания русского языка. В этой связи будет внесен законопроект по соответствующей теме», — сообщил Володин.

Также будут подготовлены предложения к обсуждению, касающиеся трудовой миграции и семей, которые сопровождают мигрантов. Законопроект по соответствующей теме будет направлен правительству в рамках постановления.

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По делу Иванова арестовали квартиру за 500 млн рублей в центре Москвы
12 ноября 2024, 10:21

Фото: iStock/Alexey Krukovsky

По делу бывшего замминистра обороны Тимура Иванова арестовали квартиру в центре Москвы площадью более 300 метро, рыночная стоимость жилплощади превышает 500 миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.
Квартира площадью порядка 300 метров находится в районе Арбат. Ее кадастровая стоимость составляет около 116 миллионов рублей, а рыночная превышает 500 миллионов. Там была зарегистрирована бывшая жена Иванова.

Арестовали жилплощадь 26 июня.

Тимур Иванов обвиняется в получении взятки в размере 1,185 миллиарда рублей. Он был задержан и арестован в конце апреля на своем рабочем месте, ему предъявлено обвинение по статье 290 УК РФ – «Получение взятки в особо крупном размере».

Следствие по делу Иванова продлено до 23 декабря в связи с его особой сложностью. В частности, указывается давность и характер совершенных преступлений.

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