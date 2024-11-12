Участники форума «МЫ — РОССИЯ» встретились с военным обозревателем Безсоновым

Фото: пресс-служба МИСК МО
Военный обозреватель, публицист, общественный деятель, участник боевых действий в Донбассе Даниил Безносов выступил перед участниками форума «МЫ — РОССИЯ», который проводит министерство информации и молодёжной политики Московской области, сообщает пресс-служба ведомства.
«У наших участников насыщенное расписание. Каждый день начинается с занятий по тактической медицине. Дальше — пять образовательных блоков: медиа, социальные коммуникации, организация мероприятий, ораторское искусство и информационная безопасность. В рамках форума мы подготовили и встречи с лидерами общественного мнения», — отметила министр информации и молодёжной политики региона Екатерина Швелидзе.Даниил Безносов рассказал участникам форума об информационных войнах, о том, как распознавать фейки в социальных сетях и какое влияние на людей оказывает поп-культура.
«Мы живем в эпоху очень быстрых информационных технологий, которые меняются ежедневно, иногда ежечасно. Но когда ты понимаешь, как это работает, знаешь основные способы и методы информационно-психического влияния, тогда легче распознать и все новые, которые будут появляться и воздействовать на тебя тем или иным способом», — сказал Даниил Безсонов.В министерстве отметили, что большой популярностью у участников форума пользуются мастер-классы по тактической медицине, которые проводит Артём Катулин — кандидат медицинских наук, ветеран боевых действий, основатель и руководитель Учебного центра тактической медицины.
«Кровь что у гражданского, что у военного течёт одинаково. Поэтому гражданская сфера — это спасение жизни, а военная сфера — это выполнение задачи. И только в этом есть основное различие первой помощи и тактической медицины. То чем мы занимаемся — обучаем первой помощи с элементами тактической медицины», — пояснил Артём Катулин.
Фото: пресс-служба МИСК МО
Кроме того, с участниками форума побеседовал замначальника управления по работе с ЮФО АНО «Диалог Регионы» Василий Плотников, он рассказал ребятам о приёмах манипуляции общественным сознанием. А блогер и тренер по эффективной коммуникации Мария Смолина в рамках «Медиашколы» объяснила, как использовать различные речевые тактики и приёмы нейролингвистики для проведения интервью. А в блоке «Социальные навыки» его ведущий — корреспондент телеканала 360 Дмитрий Степанищев — разбирал с ребятами способы достижения поставленных целей.
В рамках форума его участникам также показали фильм журналиста ВГТРК Андрея Медведева «Мятежевойна».
В форуме принимают участие молодые люди из Московской области, новых российских территорий и из Беларуси. Форум продлится до 13 ноября.
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