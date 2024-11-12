Участники форума «МЫ — РОССИЯ» встретились с военным обозревателем Безсоновым

Алена и Василий — двойняшки из Санкт-Петербурга, которые родились в 2018 году. Уже в 2021 году их имя было занесено в Книгу рекордов России, хотя к тому моменту они ещё не научились даже говорить. Уникальность их истории заключается в том, что их разница возрасте всего полтора месяца. Подробности об этом удивительном случае расскажет «Радио 1».