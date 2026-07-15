Отдых на Мальдивах за 5,19 млн рублей возглавил рейтинг самых дорогих туров года
Самой дорогостоящей зарубежной поездкой за первое полугодие 2026 года стал отдых на Мальдивах стоимостью 5,19 млн рублей. Пара туристов отправится из Москвы на 11 ночей.
Рейтинг составил сервис индивидуальных путешествий Onlinetours Premium. Вторую позицию заняла Турция: отпуск на 15 ночей для четырех взрослых и ребенка обошелся в 3,1 млн рублей. Семья вылетит из Москвы. Третье место досталось Индонезии. Путешествие из Сочи на 12 ночей для двух взрослых с двумя детьми стоило 1,65 млн рублей.
В беседе с «Газетой.Ru» сервис отметил, что в пятерку лидеров вошли Вьетнам с туром за 1,44 млн рублей и Таиланд, где максимальная сумма достигла 1,01 млн рублей. Далее расположились ОАЭ — 968 тыс. рублей, Оман — 935,8 тыс., Сейшелы — 869,6 тыс., Катар — 862 тыс. и Египет — 829,3 тыс. рублей.
Экзотические курорты сохраняют спрос среди клиентов премиального сегмента. Самая дорогая поездка на Маврикий обошлась в 785 тыс. рублей. На российских курортах максимальный чек составил 378,5 тыс. рублей.
Напомним, что собираться в отпуск лучше начать заранее: проверить сроки действия паспорта, визы, страховки и бронирований, уточнить правила въезда в страну и требования авиакомпании к багажу. Деньги стоит распределить между банковской картой, наличными и резервным счетом, а важные документы сохранить не только в бумажном виде, но и в защищенном облачном хранилище. Также полезно оформить роуминг или eSIM, предупредить банк о поездке и оставить близким маршрут с контактами отеля.
Вещи удобнее собирать по списку, ориентируясь на погоду, программу отдыха и длительность поездки. В ручную кладь лучше положить документы, лекарства, зарядные устройства, смену одежды и предметы первой необходимости — на случай задержки или потери чемодана. Не стоит брать слишком много: универсальная одежда, удобная обувь и компактные средства гигиены помогут путешествовать легче и оставят место для покупок и сувениров.
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