Отдых на Мальдивах за 5,19 млн рублей возглавил рейтинг самых дорогих туров года

15 июля 2026, 10:49

Фото: iStock/Firushan Numaan

Самой дорогостоящей зарубежной поездкой за первое полугодие 2026 года стал отдых на Мальдивах стоимостью 5,19 млн рублей. Пара туристов отправится из Москвы на 11 ночей.