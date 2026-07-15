Почти две трети россиян уходили с новой работы в первые шесть месяцев

15 июля 2026, 09:43

Фото: iStock/catalis

Почти 64% россиян хотя бы раз увольнялись в течение полугода после выхода на новое место. Основатель и генеральный директор Dream Job Борис Курбатов отметил, что такой опыт заставляет соискателей тщательнее проверять будущего работодателя. Об этом пишет РИА Новости.