Почти две трети россиян уходили с новой работы в первые шесть месяцев
Почти 64% россиян хотя бы раз увольнялись в течение полугода после выхода на новое место. Основатель и генеральный директор Dream Job Борис Курбатов отметил, что такой опыт заставляет соискателей тщательнее проверять будущего работодателя. Об этом пишет РИА Новости.
Среди тех, кто решил уйти вскоре после трудоустройства, 64% поняли свое решение уже за первый месяц. Еще 23% разочаровались в вакансии в течение первой недели, а 10% — в первый рабочий день. В 87% случаев сотрудник сам выступал инициатором ухода. Главным поводом для увольнения стало расхождение между обещаниями на собеседовании и реальными условиями. На это указали 56% участников опроса hh.ru и Dream Job. Стиль руководства не устроил 38% респондентов. Еще четверть опрошенных столкнулась с отсутствием поддержки при адаптации.
Более полное описание вакансии изменило бы решение 57% участников исследования: они не стали бы принимать предложение. При этом 72% считают, что работодатели знали о проблемах внутри компании, однако не предупреждали о них кандидатов. Чаще всего россияне хотели бы заранее видеть честные отзывы действующих и бывших сотрудников — такой вариант выбрали 53%. Для 36% важно описание типичного рабочего дня. Еще 32% назвали необходимой подробную информацию о задачах, 30% — сведения о нагрузке и переработках. Интерес к зарплате и премиям выразили 24%, к причинам ухода прежних работников — 19%.
После неудачного опыта 73% респондентов стали внимательнее изучать компании перед трудоустройством. В целом 94% участников опроса проверяют отзывы, условия, обязанности и подход руководителей до принятия оффера.
Если работа не подошла, это не означает, что с вами что-то не так или что вы «не справились». Несовпадение может касаться задач, коллектива, стиля руководства, темпа или ценностей компании — и часто становится понятным только после выхода на работу. Дайте себе время признать разочарование, но не превращайте этот опыт в самообвинение. Полезно записать, что именно оказалось неприемлемым, а что, наоборот, вам подходило: это поможет увидеть ситуацию как источник информации для следующего выбора.
Постарайтесь отделить факт ухода от оценки собственной ценности как специалиста. Короткий опыт работы можно объяснить спокойно и честно: ожидания и реальные условия не совпали, поэтому вы решили искать место, где сможете работать эффективнее и стабильнее. Поддерживайте привычный режим, общайтесь с близкими и не принимайте важных решений в состоянии сильной тревоги. Если чувство вины, тревога или подавленность долго не ослабевают и мешают жить, стоит обратиться к психологу.
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