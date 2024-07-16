Эксперт рассказал, кого коснется пенсионная реформа

Фото: IStock/Denis Vostrikov
Пенсионерам пяти категорий в августе повысят пенсии. Первая группа - это пенсионеры, работавшие в прошлом году. Об этом рассказал доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин в разговоре с aif.ru.
Он отметил, что в общей сложности реформа коснется свыше 8 млн человек. В первую очередь, это те пенсионеры, которые трудились в прошлом году.
Ко второй группе относятся люди, которым исполнилось 80 лет и те, кому установили первую группу инвалидности в июле. При соблюдении обоих условий двойной коэффициент не полагается, сама прибавка составит 8 134,88 руб.
Надбавки также ожидают ветеранов гражданской авиации. Для женщин необходимый минимум службы 20 лет, для мужчин — 25 лет. Кроме того, повышенную пенсию получат бывшие сотрудники угольной промышленности, где требуемый стаж зависит уже от конкретного места работы и вида добываемых ископаемых.
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Ко второй группе относятся люди, которым исполнилось 80 лет и те, кому установили первую группу инвалидности в июле. При соблюдении обоих условий двойной коэффициент не полагается, сама прибавка составит 8 134,88 руб.
Надбавки также ожидают ветеранов гражданской авиации. Для женщин необходимый минимум службы 20 лет, для мужчин — 25 лет. Кроме того, повышенную пенсию получат бывшие сотрудники угольной промышленности, где требуемый стаж зависит уже от конкретного места работы и вида добываемых ископаемых.
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Олег Дикий