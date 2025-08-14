Достижения.рф

В Египте российская туристка погибла в автокатастрофе

Фото: Istock/NetPix

В Египте произошло смертельное ДТП с участием туристического автобуса, в результате которого погибла гражданка России. Об этом сообщает пресс-служба российского посольства в Каире.



Авария случилась в ночь на 14 августа на трассе между Шарм-эш-Шейхом и Каиром. По предварительным данным, помимо погибшей женщины, пострадал ещё один россиянин — его госпитализировали в больницу города Абу-Рудайс.

Консульский отдел посольства Российской Федерации поддерживает связь с египетскими властями, туроператором Coral Travel и страховой компанией для организации необходимой помощи пострадавшим.

Ольга Щелокова

