В Египте российская туристка погибла в автокатастрофе
В Египте произошло смертельное ДТП с участием туристического автобуса, в результате которого погибла гражданка России. Об этом сообщает пресс-служба российского посольства в Каире.
Авария случилась в ночь на 14 августа на трассе между Шарм-эш-Шейхом и Каиром. По предварительным данным, помимо погибшей женщины, пострадал ещё один россиянин — его госпитализировали в больницу города Абу-Рудайс.
Консульский отдел посольства Российской Федерации поддерживает связь с египетскими властями, туроператором Coral Travel и страховой компанией для организации необходимой помощи пострадавшим.
