В Египте российская туристка погибла в автокатастрофе

14 августа 2025, 11:09

Туристка из России погибла в ДТП с автобусом в Египте

Фото: Istock/NetPix

В Египте произошло смертельное ДТП с участием туристического автобуса, в результате которого погибла гражданка России. Об этом сообщает пресс-служба российского посольства в Каире.