В Египте 13-летний мальчик съел сухую лапшу и умер
В Каире 13-летний мальчик скончался после употребления трех пачек незаваренной лапши. Об этом информирует Daily Mail.
Через полчаса после приема пищи у ребенка появились жалобы на боль в животе, потливость и тошноту. Анализ показал, что к смерти несовершеннолетнего могли привести непроходимость пищеварительного тракта или проблемы с кишечником. Обе эти причины могли быть связаны с употреблением большого количества сухого продукта, что могло привести к обезвоживанию.
Владельца магазина, где семья купила лапшу, вызвали на допрос. Его подозревали в продаже продукта, не соответствующего стандартам безопасности. Однако исследование показало, что качество быстрозавариваемой лапши соответствовало стандартам и было приемлемым для употребления.
