Россияне стали чаще бывать за рубежом

09 августа 2025, 16:22

ФСБ: за 6 месяцев россияне совершили на 7,8% больше поездок за рубеж

Фото: istockphoto/Naeblys

В первом полугодии 2025 года россияне пересекли государственную границу 13,7 млн раз — на 7,8% больше, чем за тот же период годом ранее, сообщает РБК. В статистику ФСБ вошли деловые, туристические и учебные поездки, переезды на ПМЖ и поездки по другим целям. По общему числу выездов лидируют Турция, Абхазия и Казахстан.