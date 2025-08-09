Россияне стали чаще бывать за рубежом
В первом полугодии 2025 года россияне пересекли государственную границу 13,7 млн раз — на 7,8% больше, чем за тот же период годом ранее, сообщает РБК. В статистику ФСБ вошли деловые, туристические и учебные поездки, переезды на ПМЖ и поездки по другим целям. По общему числу выездов лидируют Турция, Абхазия и Казахстан.
С туристической целью чаще всего россияне ездили в Турцию, ОАЭ и Египет; в десятку популярных направлений также попали Китай, Таиланд, Абхазия, Армения, Грузия, Узбекистан и Азербайджан. На эти страны пришлось в сумме около 5,2 млн поездок.
Ранее опросы показали, что почти каждый пятый россиянин этим летом выбрал нетипичный формат отдыха: 25% предпочли ретриты в горах, а 22% уезжали в удалённые деревни без интернета. По данным анализа, наибольшим спросом у таких туристов пользуются Кавказ и Алтай.
Кроме того, вице‑президент Альянса туристических агентств (АТА) Алексан Мкртчян заявил, что в России невозможно организовать морской отдых дешевле 80 тыс. рублей и посоветовал при ограниченном бюджете выбирать зарубежные курорты с урезанным сервисом, а не «ехать в три звезды в Архипо‑Осиповку с одними завтраками».
Читайте также: