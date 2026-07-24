Грузия погрузилась во мрак из-за масштабного блэкаута

24 июля 2026, 00:29

Грузия осталась без электричества из-за сбоя в работе энергосистемы

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

В Грузии произошёл масштабный сбой энергосистемы. Страна погрузилась в полный блэкаут, без электричества остались миллионы жителей, передаёт Телеграм-канал Mash.