Грузия погрузилась во мрак из-за масштабного блэкаута
В Грузии произошёл масштабный сбой энергосистемы. Страна погрузилась в полный блэкаут, без электричества остались миллионы жителей, передаёт Телеграм-канал Mash.
О перебоях с электроснабжением сообщают очевидцы местные жители и туристы в крупнейших городах страны. Отключение произошло примерно полчаса назад, затронув Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Кобулети и Телави.
Проблемы наблюдаются не только с электричеством. У абонентов оператора Magti пропала связь 5G, уровень сигнала в ряде мест снизился до одного-двух делений. Интернет как домашний, так и мобильный работает с перебоями. Кроме того, недоступен официальный сайт Министерства энергетики Грузии.
Точные причины сбоя в энергосистеме остаются неизвестными. Местные власти пока никак не комментировали произошедшее.
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