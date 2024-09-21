Отечественный учебный самолет Tango совершил первый полет

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Пилотируемый демонстратор самолетa Tango, который разрабатывает холдинг по авиаперевозкам S7 Group, совершил свой первый полет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу холдинга. Отмечается, что Tango успешно справился со взлетом, испытаниями в воздухе и посадкой на аэродроме.
«Утром 21 сентября на аэродроме в Московской области состоялся тестовый полет летного демонстратора самолета Tango, созданного и разработанного S7 Group», — указано в публикации.По данным агентства, Tango — это четырехместный легкомоторный учебно-тренировочный самолет, который последние полтора разрабатывает холдинг на своей технической базе в Торбеево. Компоненты судна изготавливаются из отечественных материалов. При помощи этой модели хотят обучать российских пилотов.
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