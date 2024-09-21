Отечественный учебный самолет Tango совершил первый полет

Пилотируемый демонстратор самолетa Tango, который разрабатывает холдинг по авиаперевозкам S7 Group, совершил свой первый полет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу холдинга. Отмечается, что Tango успешно справился со взлетом, испытаниями в воздухе и посадкой на аэродроме.