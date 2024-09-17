В Приамурье разбился самолет Robinson R66 с людьми на борту

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Вертолет Robinson R66, который разбился в Амурской области, предположительно, потерпел крушение в тайге недалеко от села Золотая Гора. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Согласно информации, аварийный маяк воздушного судна сработал в 35 километрах от указанного места примерно в 21:00 по местному времени 16 сентября. На борту находились пилот и два пассажира.
Вертолет принадлежал компании «Хэргу», ведущей добычу россыпного драгметалла в регионе. На борту находились сотрудники этой компании. К поисковым работам будут привлечены вертолет, вездеходы и другие машины.
Сообщения о падении вертолета в Приамурье впервые появились в ночь на вторник. Судно выполняло незарегистрированный полет над территорией Зейского округа. В поисках участвуют восемь человек и две единицы техники.
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Вертолет принадлежал компании «Хэргу», ведущей добычу россыпного драгметалла в регионе. На борту находились сотрудники этой компании. К поисковым работам будут привлечены вертолет, вездеходы и другие машины.
Сообщения о падении вертолета в Приамурье впервые появились в ночь на вторник. Судно выполняло незарегистрированный полет над территорией Зейского округа. В поисках участвуют восемь человек и две единицы техники.
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Анастасия Хохлова