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Владелец золотодобывающей компании разбился на вертолёте в Амурской области. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Отмечается, что вертолёт Robinson R66 прииска «Хэргу» осуществлял облёт территорий в одном из районов области. После он пропал с радаров и подал аварийный сигнал. Спустя сутки удалось найти обломки упавшего судна по радиомаяку.
На борту находились три человека: пилот Юрий Барабаш, владелец «Хэргу» Микаэл Арутюнян и сотрудник компании Шерам Товмасян. Все они погибли.
В настоящее время сотрудники Следственного комитета России разбираются в причинах и обстоятельствах крушения. По одной из версий причиной падения вертолёта могла стать техническая неисправность.
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На борту находились три человека: пилот Юрий Барабаш, владелец «Хэргу» Микаэл Арутюнян и сотрудник компании Шерам Товмасян. Все они погибли.
В настоящее время сотрудники Следственного комитета России разбираются в причинах и обстоятельствах крушения. По одной из версий причиной падения вертолёта могла стать техническая неисправность.
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Анастасия Чинкова