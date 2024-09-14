Легкомоторный самолет потерпел крушение в российском регионе

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Легкомоторный самолет упал около поселка Приозерный Алтайского края. Пилот скончался, проинформировали в ГУ МЧС по Алтайскому краю.
«Легкомоторный самолет упал в Рубцовском районе, пилот погиб. ЧП произошло в районе поселка Приозерный. Жертв и разрушений на земле нет. По предварительной информации, самолет частный. На месте работают оперативные и экстренные службы», — сказано в сообщении.Других деталей ЧП на данный момент не приводится.
Ранее сообщалось, что в американском штате Вермонт потерпел крушение частный самолёт. Все четыре человека, находившиеся на борту, погибли. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Алина Юрчак