Отек Квинке и удушье: Адвокат объяснил, кто ответит за отравление россиянки дубайским шоколадом

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Девушка получила отёк Квинке после употребления «трендового» дубайского шоколада. У нее возникли приступ удушья, кашель и зуд по всему телу. Веки глаз отекли, и она стала терять сознание.
Предположительно, причиной такой аллергической реакции стала фисташковая паста в десерте.
Член московской коллегии адвокатов Павел Воропаев в беседе с «Радио 1» сообщил, что согласно ГОСТу на этикетке шоколада обязательно должен был быть указан полный состав и информация о наличии ГМО и растительных жиров. Также на этикетке должны были быть наименование продукта, срок его годности, наименование изготовителя и его адрес.
По его словам, эта система также работает с ресторанами и другими местами общественного питания.
Павел Воропаев подчеркнул, что людям с аллергией нужно внимательно изучать этикетки товаров, которые они приобретают, а если в меню кафе или ресторана отсутствует описание состава блюда, лучше уточнить у официанта во избежание неприятностей.
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Член московской коллегии адвокатов Павел Воропаев в беседе с «Радио 1» сообщил, что согласно ГОСТу на этикетке шоколада обязательно должен был быть указан полный состав и информация о наличии ГМО и растительных жиров. Также на этикетке должны были быть наименование продукта, срок его годности, наименование изготовителя и его адрес.
«Это нужно для того, чтобы человек, имеющий аллергию, мог понять подходит ему продукт или нет. За нарушение вышеуказанных правил, владельцев юридического лица изготовителя продукции можно привлечь как к административной ответственности, так и к уголовной, если был нанесен существенный вред здоровью. В случае административной ответственности предусмотрены небольшие штрафы, однако в случае уголовного наказания предусмотрено лишение свободы на срок до 6 лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей. А так как в данном случае подразумевается вред здоровью, дополнительно можно взыскать как расходы на лечение, так и моральную компенсацию», — объяснил эксперт.
По его словам, эта система также работает с ресторанами и другими местами общественного питания.
«С 2021 года действуют правила оказания услуг общественного питания, в них особое внимание заслуживают требования к содержанию меню. Там обязательно указывается фирменное наименование предлагаемой продукции с указанием способов приготовления и входящих в ее состав компонентов», — сказал адвокат.
Павел Воропаев подчеркнул, что людям с аллергией нужно внимательно изучать этикетки товаров, которые они приобретают, а если в меню кафе или ресторана отсутствует описание состава блюда, лучше уточнить у официанта во избежание неприятностей.
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Анастасия Бондарева