Отель в Анталье проверят из-за требования заплатить за «разницу в национальности»

Жажду после шашлыка лучше всего утоляют морсы, несладкие компоты, чаи и вода. При этом от алкоголя и сладких газированных напитков лучше отказаться, посоветовал в беседе с РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи депздрава Москвы Андрей Тяжельников.