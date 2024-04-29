Отель в Анталье проверят из-за требования заплатить за «разницу в национальности»

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Турецкие власти проведут расследование в отношении отеля, который потребовал заплатить 120 евро на основании «разницы в национальности», передает телеканал TRT Haber.
Отмечается, что отель в Анталье взимал дополнительную плату с гражданина Турции, который бронировал номер через иностранный сайт. Министерство культуры и туризма Турции приняло меры в связи с этим случаем.
Ранее в Турции заявили о желании избавиться от имиджа дешевого туристического направления. Представители туризма считают, что курорты должны быть не самыми дорогими, а самыми выгодными по соотношению цены и качества.
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Александр Климов