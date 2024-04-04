В Петербурге эвакуировали отель Valo и ТЦ «Континент» из за сообщений о бомбе

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В Санкт-Петербурге эвакуировали людей из апарт-отеля Valo и ТЦ «Континент», которые находятся на улице Бухарестской. Об этом стало известно «Фонтанке».
«Всех проживающих в отеле попросили покинуть территорию по громкой связи. Эвакуация происходит и в ТЦ «Континент», — передает слова очевидцев издание.Как утверждают свидетели, причиной эвакуации стали сведения о минировании неизвестными данных двух объектов.
До этого сообщалось, что в Сочи провели эвакуацию из 56 гаражей, поврежденных оползнем. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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