Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ В Петербурге эвакуировали отель Valo и ТЦ «Континент» из за сообщений о бомбе

В Петербурге эвакуировали отель Valo и ТЦ «Континент» из за сообщений о бомбе

04 апреля 2024, 00:34
Фото: istock / kadmy

Фото: istock / kadmy

В Санкт-Петербурге эвакуировали людей из апарт-отеля Valo и ТЦ «Континент», которые находятся на улице Бухарестской. Об этом стало известно «Фонтанке».
«Всех проживающих в отеле попросили покинуть территорию по громкой связи. Эвакуация происходит и в ТЦ «Континент», — передает слова очевидцев издание.
Как утверждают свидетели, причиной эвакуации стали сведения о минировании неизвестными данных двух объектов.


По данным издания, данные о заминировании в настоящее время проверяют. Сообщается, что на месте работают сотрудники Росгвардии, также прибыли пожарные и скорая помощь. Помимо этого, на месте ждут кинологов с собаками.

До этого сообщалось, что в Сочи провели эвакуацию из 56 гаражей, поврежденных оползнем. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

«Проносили телефоны в прямой кишке»: конвоиры работали на уголовника в Москве

Число пострадавших при землетрясении на Тайване превысило тысячу человек

Трое жителей ЛНР до смерти забили мужчину в центре Луганска

#помощь
#скорая помощь
#пожарные
#эвакуация
#тц
#сотрудники
#санкт-петербург
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Прохожие отрезали руку запретившему им курить владельцу магазина
The Thaiger: в Таиланде прохожие отрезали руку мужчине, запретившему им курить
04 апреля 2024, 00:56

Фото: istock / Motortion

В Таиланде двое прохожих отрезали руку хозяину магазина из-за запрета курить около него. Об этом информирует The Thaiger.
Инцидент произошел 1-го апреля в провинции Чонбури. 39-летний владелец винного магазина по имени Панитарн попросил двух неизвестных мужчин не курить около его заведения. Это разозлило тайцев, после чего они решили отомстить Панитарну.

Спустя некоторое время мужчины подъехали на мотоцикле к магазину и напали на владельца, который в тот момент находился на улице. Агрессоры ножом отрезали Панитарну левую руку, после чего скрылись, оставив на месте происшествия транспорт.

Партнерша пострадавшего, ставшая очевидицей, сразу обратилась к правоохранителям. Панитарна экстренно госпитализировали. Данные о его состоянии не приводятся.

По факту нападения начато расследование. Сотрудники полиции проверяют записи с камер видеонаблюдения около места происшествия, чтобы установить личности нападавших и привлечь их к ответственности.

Читайте также:

«Проносили телефоны в прямой кишке»: конвоиры работали на уголовника в Москве

Число пострадавших при землетрясении на Тайване превысило тысячу человек

Трое жителей ЛНР до смерти забили мужчину в центре Луганска

#транспорт
#данные
#инцидент
#мужчины
#происшествия
#сотрудники
#расследование
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Два человека погибли в Москве из-за сильного ветра
Собянин: из-за штормового ветра в Москве погибли два человека, 15 пострадали
03 апреля 2024, 23:20

Фото: istock / Chalabala

В Москве из-за непогоды пострадали 17 человек, двое из них погибли. Об этом проинформировал мэр города Сергей Собянин в своем Телеграм-канале

«Мы своевременно приняли все меры оповещения. <...> Но, к сожалению, не обошлось без жертв, 17 пострадавших, двое из них погибли», — написал он в Telegram-канале.
Собянин отметил, что порывы ветра в столице 3 апреля достигали 21 м/с.

Как утверждает мэр, власти своевременно закрыли все крупные городские парки и другие открытые общественные места. Уведомления об опасности показывались, в частности, на экранах города и табло оповещения Центра организации дорожного движения.

Ранее Подмосковный Минтранс предупредил водителей о снеге с дождём. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

«Проносили телефоны в прямой кишке»: конвоиры работали на уголовника в Москве

Число пострадавших при землетрясении на Тайване превысило тысячу человек

Трое жителей ЛНР до смерти забили мужчину в центре Луганска
#парки
#правительство
#сергей собянин
#меры
#мэр
#telegram
#погода
#москва
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На Западе заявили о гибели польского генерала после ракетного удара в Донбассе
Меркурис: Польский генерал погиб во время одной из атак в Донбассе
03 апреля 2024, 23:09

Фото: iStock/FelixRenaud

Польский генерал, воюющий на стороне Украины, погиб в результате ракетного обстрела в Донбассе, сообщил британский аналитик Александр Мtркурис в трансляции на YouTube-канале Duran.
По словам эксперта, российские войска ежедневно проводят масштабные атаки на украинские центры принятия решений, бункеры и командные пункты, на укрытия Службы безопасности Украины (СБУ) и разведки.

«Есть предположение, что во время одной из таких атак погиб польский генерал», – заявил Меркурис.

Он отметил, что в течение марта Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли внушительные потери, в том числе из-за работы российских Воздушно-космических сил (ВКС) и артиллерийских подразделений.

Ранее польский наемник признался в гибели своих соотечественников на Украине. Гражданин Польши состоит в так называемом международном легионе территориальной обороны на Украине. По его словам, очень немногие поляки поддерживают Киев.

Читайте также:

Польша приостановила действие договора о вооруженных силах в Европе

Польша направит во Францию своих солдат для обеспечения безопасности Олимпийских игр

Польша и Германия создадут совместную боевую группу быстрого реагирования
#польша
#украина
#сбу
#всу
#вс рф
#россия
#ракетный удар
#донбасс
#великобритания
#эксперты
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Число пострадавших при землетрясении на Тайване превысило тысячу человек
В Тайване число человек, пострадавших при землетрясении, достигло 1011
03 апреля 2024, 21:51

Фото: iStock/SteveCollender

По данным Центрального информационного агентства Тайваня, число пострадавших в результате сильного землетрясения превысило тысячу человек.
По информации центральных и местных чиновников, это самое мощное землетрясение за последние 25 лет на острове.

В результате катаклизма 1011 человек пострадал, еще 143 человека оказались под завалами и 10 погибло.

По сообщению РИА Новости, Московско-тайбэйская координационная комиссия по экономическому и культурному сотрудничеству не получала информации о пострадавших российских гражданах.

Читайте также:

На юге Сахалина произошло землетрясение магнитудой 3,0

В Алматы произошло мощное землетрясение

Мощное землетрясение произошло у границ Китая, Казахстана и Киргизии
#жители
#человек
#землетрясение
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Мастер линейного участка РЖД арестован после ДТП под Ярославлем
03 апреля 2024, 20:18

Фото: istockphoto/Zolnierek

Переславский районный суд принял решение о заключении под стражу мастера линейного дорожного участка Михаила Барского. Это произошло после ДТП с участием автобуса и поезда, в результате которого погибли семь человек.
Об этом сообщили в пресс-службе Ярославского областного суда. Таким образом суд удовлетворил ходатайство Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ и избрал в отношении мастера, подозреваемого в халатности (часть 3 статьи 293 УК РФ) меру пресечения в виде заключения под арест сроком на два месяца — до 2 июня 2024 года.

Как уточнили в пресс-службе, следователю вменяется в вину то, что он позволил исполнять обязанности дежурного по железнодорожному переезду 54-летнего монтёра путей, который не прошёл необходимую подготовку и обучение.

Читайте также:

В Ярославской области поезд протаранил автобус из-за пьяного диспетчера

Под Челябинском поезд решил проскочить на красный свет и столкнулся с другим составом

Поезд протаранил карету скорой помощи и отправил на тот свет пенсионерку с пневмонией
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Трое жителей ЛНР до смерти забили мужчину в центре Луганска
03 апреля 2024, 18:23

Фото: istock / Andranik Hakobyan

Трое жителей ЛНР арестованы за избиение мужчины, травмы которого оказались несовместимы с жизнью. Об этом сообщает издание РИА Новости со ссылкой на старшего помощника руководителя СК по ЛНР Елену Марковскую.
Инцидент произошел в сентябре 2023 года. Трое местных мужчин до смерти избили пострадавшего. Несмотря на оказанную медиками помощь, он скончался, не приходя в сознание.

По словам неназванного источника издания, одним из фигурантов уголовного дела является уроженец Владикавказа, который ранее проходил кастинг на популярное телешоу «Битва экстрасенсов».

Прежде сообщалось, что подросток из Узбекистана избил школьника во Владивостоке из-за громкого лая собаки. Подробности читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Мэр Пинаев заявил, что избиение школьницы – это рядовое событие

Участницу «Пацанок» Анну Тихую осудили на 1,3 года за избиение прохожей

В Нижнем Новгороде директора кафе задержали за избиение девушки
#инцидент
#избиение
#лнр
#полиция
#арест
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Россиянка о землетрясении на Тайване: Жители кажутся спокойными
03 апреля 2024, 18:18

Фото: iStock/Koshiro Kiyota

Русскоязычная жительница острова Фатима, живущая на Тайване, поделилась, как люди пережили случившееся сегодня землетрясение.
«Всё началось рано утром, мы только проснулись, муж собирался на работу, и начало трясти. Я слышала хрусты, дом ходил ходуном, вещи падали. Мы встали в проём, после я собралась и вышла на улицу, жители тоже вышли. Дальше был ещё толчок. Нас предупредили, что будут ещё толчки в течение дня. Жители кажутся очень спокойными, продолжают свои дела», — прокомментировала ситуацию в беседе с Газета.ру женщина.

Ранее у восточного побережья Тайваня произошли землетрясения магнитудой 7,5 и 6,6. После подземных толчков угрозу цунами объявили для входящих в префектуру Окинава островов Японии.

Читайте также:

Учёный Крылов допустил афтершоки в течение недели после землетрясения на Тайване

Число афтершоков после землетрясения на Тайване превысило 160

Увеличилось число пострадавших при землетрясении на Тайване
#женщина
#жители
#землетрясения
#природа
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Раскрыта причина обысков у разработчика «Леонардо»
Обыски у разработчика «Леонардо» связаны с кибератаками с Украины
03 апреля 2024, 18:06

Фото: iStock/ dusanpetkovic

Обыски в компании «Сирена-Трэвэл», разработчике системы бронирования «Леонардо», связаны с атаками украинской хакерской группировки на их IT-инфраструктуру.
Об этом 3 апреля сообщило РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Действия проводятся после масштабных атак, с которыми компания столкнулась осенью 2023 года.

Компания уже уведомила правоохранительные органы о произошедших инцидентах в сфере информационной безопасности, ведется расследование.

Читайте также:

Тысячи виртуальных серверов разрушили в результате кибератаки на «Киевстар»

Кибератаки на сервисы РЖД продолжаются

Клименко назвал возможную причину мощной кибератаки Rutube
#ржд
#расследование
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Учёный Крылов допустил афтершоки в течение недели после землетрясения на Тайване
03 апреля 2024, 18:03

Фото: iStock/SteveCollender

И. о. заведующего кафедрой географии, геоэкологии и природопользования Государственного университета просвещения Пётр Крылов заявил, что на Тайване после случившегося землетрясения в ближайшую неделю возможны афтершоки.
При этом, он подчеркнул, что точно спрогнозировать подобные природные явления в регионе очень тяжело.

«В случаях крупных землетрясений повторные толчки являются частым явлением, так как продолжается процесс высвобождения энергии, связанной с напряжением между литосферными плитами и другими структурами земной коры. Позже, чем через неделю крупные землетрясения на острове Тайвань и в прилегающей акватории морей Тихого океана маловероятны», — пояснил в беседе с «Известиями» Крылов.

До этого у восточного побережья Тайваня произошли землетрясения магнитудой 7,5 и 6,6. После подземных толчков угрозу цунами объявили для входящих в префектуру Окинава островов Японии.

Читайте также:

Число афтершоков после землетрясения на Тайване превысило 160

Увеличилось число пострадавших при землетрясении на Тайване

Два землетрясения зафиксировали у Тайваня
#землетрясения
#природа
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф