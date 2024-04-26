«Вспыхнул прямо на глазах у очевидцев»: В Краснодарском крае горит отель

Группа школьников на Сахалине подвергла травле двух девочек, снимая происходящее на видео и вставляя цифровой код с нацистскими лозунгами, после чего выложила издевательства в интернет, пишет Telegram-канал «ЧП, ДТП. Сахалин — Точка отсчета».