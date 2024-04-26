«Вспыхнул прямо на глазах у очевидцев»: В Краснодарском крае горит отель

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В Краснодарском крае вспыхнул отель «Аква Вила». Об этом сообщает Telegram-канал Readovka.
Отель «Аква Вила», расположенный в Туапсинском районе, вспыхнул на глазах у очевидцев. Он был в огне уже через пару минут после возгорания. Кровля здания уже полностью охвачена огнем. Над отелем поднялся черный дым. Местные жители отмечают, что перед пожаром прозвучали взрывы.
Иной информации нет. О пострадавших не сообщается.
Напомним, ранее пожар разгорелся на топливно-энергетическом комплексе в Смоленской области. Возгорание началось в результате атаки беспилотных летательных аппаратов на регион. Обломки сбитых дронов упали на резервуары с топливом и нефтью.
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